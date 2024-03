ANNAMO BENE: PURE LA CAMILLA DÀ FORFAIT – LA REGINA, STREMATA DA STRETTE DI MANO E RICEVIMENTI CHE SI È DOVUTA SOBBARCARE IN ASSENZA DEL MARITO E DI WILLIAM, HA SFANCULATO TUTTI GLI IMPEGNI PER I PROSSIMI DIECI GIORNI – È L’ENNESIMA RIPROVA CHE LA CURA DIMAGRANTE DI RE CARLO, CHE HA RIDOTTO LA FAMIGLIA ALL’OSSO, NON STA FUNZIONANDO: NON A CASO SI STA PENSANDO DI RICONSIDERARE GLI ASSETTI DELLA “DITTA”, DANDO ANCHE AGLI “ACQUISITI” LA POSSIBILITÀ DI…

Il discorso del Commonwealth sarà pronunciato da re Carlo dalla tv – anziché in abbazia. E toccherò ancora una volta alla regina Camilla l’onore e l’onere di guidare le celebrazioni. […]

l’inizio tumultuoso del 2024 per la Famiglia Reale starebbe invitando a riconsiderare gli assetti della Ditta, la «Firm»

Tanto che anche gli «acquisti» della famiglia, come Camilla e la principessa del Galles quando tornerà operativa, potrebbero essere presi in considerazione per dispensare le onorificenze reali.

C’è, in generale, un’apertura a far gestire Royal engagements, compresi quelli più prestigiosi come appunto la distribuzione di onorificenze, anche a Royals minori. Il piano della monarchia alleggerita, dimagrita, che da anni si coltivava a corte, ha ristretto la prima linea dei reali, ma adesso diventano necessarie anche le principesse di York , per esempio.

Nel weekend, l’ultima a dare forfait per una decina di giorni è la regina Camilla. Il suo ufficio annuncia che la sovrana — che dopo il ricovero del marito si è sottoposta a un vero e proprio tour de force di lavoro culminato due giorni fa con l’incontro con la First Lady ucraina, Olena Zelenska a Clarence House — dovrà prendersi una pausa.

Camilla resterà fuori da riflettori fino all’11 marzo. «Ha trovato risorse che neppure immaginava». E ancora «E’ robusta, positiva e determinata e il re è contento che lo show continui grazie a Camilla e alla famiglia» dicono fonti di palazzo al «Times».

Resta il fatto che con il re e pure il principe di Galles poco operativi per le cure per il cancro nel primo caso e per le cure alla moglie Kate nel secondo, la prima linea dei reali “ di sangue” insomma nati nella famiglia reale è sempre piccola, con una mole di impegni sempre più grande.

Così già da mesi si vede molto spesso la Princess Royal, Anna, presentare ai benemeriti le onorificenze del regno,a Buckingham Palace o al castello di Windsor. Anche lei infatti è figlia di re e può farlo. Ma la situazione è molto precaria e ci sarebbero state già delle riunioni al tempo del Giubileo di Platino (quando era la regina a detestare preoccupazioni) per valutare di aprire l’onore e l’onore di presentare le onorificenze anche a Camilla e alla principessa Catherine. Entrambe nate borghesi.

[…] lo storico Hugo Vickers […]sostiene anche l’opportunità di dare un ruolo più importante alle due figlie di Andrea e Sarah Ferguson.

Le principesse sono due giovani «risorse» nei ranghi reali:saranno coinvolte di più in futuro? «Beatrice ed Eugenie sono in effetti due risorse preziose, ben educate...la Firm dovrebbe usare di più le principesse di York». […]

