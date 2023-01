UN ANNO BESTIALE – IL 2022 CI HA REGALATO UNA SERIE DI STRAORDINARIE SCOPERTE SUL MONDO ANIMALE, ALCUNE SORPRENDENTI, ALTRE TERRIBILMENTE DISGUSTOSE: DALLE API CHE POSSONO INFLUENZARE GLI EVENTI ATMOSFERICI AGLI IPPOPOTAMI CHE VOMITANO CACCA. PER NON PARLARE DELLE RANE CHE CUSTODISCONO IL SEGRETO DELL’INVISIBILITÀ FINO AL CLITORIDE DEI SERPENTI….

Noemi Penna per www.lastampa.it

Il mondo animale non smette mai di stupire. E anche questo 2022 ci ha regalato delle scoperte straordinarie, sorprendenti, ma anche disgustose. Dagli scimpanzé che si automedicano agli ippopotami che vomitano cacca, sino ai clitoridi dei serpenti, ecco 9 storie che ci aiutano a conoscere meglio il regno animale e le sue meravigliose stranezze.

1. Le api possono cambiare il meteo

Se c’è un piccolo insetto in grado di fare grandi cose, quella è l’apis mellifera. La scoperta, che i ricercatori inglesi hanno fatto misurando i campi elettrici intorno agli alveari, rivela che le api che viaggiano in sciame possono produrre tanta elettricità atmosferica quanto un temporale. E questo può addirittura influenzare gli eventi meteorologici.

2. Gli scimpanzé si curano a vicenda con gli insetti

Grazie ad un video girato nella foresta pluviale del Gabon da Alessandra Mascaro del Loango Chimpanzee Project abbiamo scoperto che gli scimpanzé si applicano a vicenda degli insetti schiacciati sulle ferite. Un medicamento che in effetti può avere effetti antibiotici, antivirali, antidolorifici e antinfiammatori.

3. Anche i serpenti hanno il clitoride

Un organo biforcuto, noto come "emiclitoride", è stato trovato per la prima volta in almeno nove specie di serpenti. Ma sinora nessuno si era preso la briga di cercarlo. Ora sappiamo che, ad eccezione degli uccelli, i clitoridi si trovano in ogni stirpe di vertebrati, compresi i cugini più prossimi dei serpenti, le lucertole.

4. Le rane custodiscono il segreto dell'invisibilità

Le rane di vetro sono degli anfibi tropicali dalla pelle trasparente che rende visibile gli organi interni. Ma quella che potrebbe sembrare una vulnerabilità è invece la loro forza: quando dormono diventano praticamente invisibili e questo gli permette di nascondersi in bella vista sulle foglie. I ricercatori della Duke University hanno da poco scoperto il segreto della loro invisibilità: per diventare ancor più trasparenti, quando si addormentano immagazzinano temporaneamente i globuli rossi nel fegato, il che gli permette di non far vedere il sangue che scorre nelle vene.

5. Le future mamme polpo si autodistruggono

Molte specie animali muoiono dopo essersi riprodotte. Ma nelle madri di polpo questo declino è particolarmente allarmante: quando le uova si avvicinano alla schiusa, smettono di mangiare e diventano inclini all'autolesionismo, tanto da strapparsi la pelle, andare a sbattere contro gli scogli e persino mangiarsi i tentacoli. I ricercatori dell'Università di Washington hanno scoperto che questo comportamento è dovuto a un drastico cambiamento biochimico dovuto proprio alla gravidanza.

6. I delfini degustano la pipì dei loro simili

I tursiopi assaggiano l'urina dei loro simili per verificare l'identità di un delfino da un altro. Finora sapevamo che imparano a riconoscersi a distanza grazie ai loro fischi distintivi, ma questa era solo una faccia della medaglia. Per certificare l'identità di un amico usano anche il gusto, e quando si trovano davanti a uno sconosciuto, la loro analisi organolettica dura tre volte più a lungo.

7. I corvi sono più intelligenti di quanto pensi

Fino a poco tempo fa si pensava che solo il cervello degli esseri umani avesse il “dono” della ricorsività, quel processo cognitivo che implica la metarappresentazione e il dedurre qualcosa che non si vede. Ora i ricercatori dell’Università di Tubinga hanno scoperto che i corvi hanno questa abilità e dimostrato che loro intelligenza è paragonabile a quella di un bambino fra i 3 e i 4 anni, superiore anche ai macachi.

8. Il salto del ragno dopo l'accoppiamento

I ragni maschi hanno delle "catapulte incorporate" che utilizzano per sfuggire al cannibalismo sessuale. Grazie a un video dell'Università Hubei di Wuhan ora sappiamo che subito dopo l'accoppiamento i ragni fuggono dal talamo lanciandosi in aria per sfuggire alla femmina, che altrimenti se lo mangerebbe. E per farlo caricano le loro zampe come se fossero delle molle, il che gli permette di saltare a una super velocità di 88 centimetri al secondo.

9. Gli ippopotami vomitano tornado di cacca

Dopo aver sentito il richiamo di uno sconosciuto, gli ippopotami spruzzano sterco nell'aria in un'esibizione da voltastomaco per marcare il loro territorio il più in fretta possibile. E più è strano e vicino è il verso che sentono, maggiore è la quantità di vomito lanciata a spirale.

