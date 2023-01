UN ANNO SULLA “BOCCHI” DI TUTTI - RIVELATA DA DAGOSPIA, LA STORIA TRA FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI COMPIE UN ANNO (ALMENO UFFICIALMENTE) – A 12 MESI DALL’INIZIO DELLA RELAZIONE CON IL PUPONE, L’EX FLOWER DESIGNER SI È SI È ADATTATA BENE AI RIFLETTORI – LA NUOVA COMPAGNA DELL’EX CAPITANO È MOLTO MENO ATTIVA SUI SOCIAL DI ILARY BLASI, MA TRA SERATE, PARTITE DI PADEL, VIAGGI E FESTE IN YACHT, SI È CALATA NEL RUOLO DELLA “WAG”

Francesco Totti è partito nei giorni scorsi per gli Emirati Arabi Uniti, per prendere parte al Footgolf Tournament, al quale partecipano tanti ex calciatori. Insieme a lui, inseparabile, c'è Noemi Bocchi. La flower designer di Roma Nord si sta adattando alla nuova vita da wag, al fianco dell'ex capitano della Roma. […]

Il viaggio a Sharjah con Totti

Sui social Noemi Bocchi condivide poco. È meno social dell'ex moglie del suo compagno, Ilary Blasi, ma attraverso i pochi scatti racconta la nuova vita, tra la casa di Roma Nord dove si è da poco trasferita e i viaggi all'estero. […] E mentre l'ex calciatore è impegnato con il Footgolf Tournament, lei lega con le altre mogli degli ex calciatori appena conosciute. Le sue storie su Instagram raccontano di partite a padel, giornate al mare e serate di gala.

totti noemi bocchi

Un anno con Totti

Noemi e Totti intanto hanno festeggiato il primo anno insieme. Almeno ufficialmente. Stando alle parole dell'ex calciatore, i due si sarebbero messi insieme a gennaio del 2022. La loro storia però è stata ufficializzata solo l'estate successiva, dopo la comunicazione congiunta Totti e Ilary, nella quale è stata annunciata la separazione. […]

