15 feb 2024 19:12

ANTISEMITISMO SENZA LIMITISMO - IL CARTELLO ESPOSTO IN UN NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI DI DAVOS, SU CUI ERA SCRITTO "NON SI AFFITTANO SLITTINI AGLI EBREI", È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI ATTEGGIAMENTI POCO TOLLERANTI VERSO LE PERSONE DI QUESTA RELIGIONE - NEL 2019, DOPO CHE 2000 EBREI AVEVANO BLOCCATO UNA VIA DELLA CITTADINA PER CELEBRARE LA TORAH, SUI SOCIAL I CITTADINI COMMENTARONO: "QUI NON SIAMO IN ISRAELE, SIAMO IN SVIZZERA...”