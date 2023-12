ANTONELLA CUCCUREDDU, L'AVVOCATO DELLA DIFESA NEL PROCESSO A CIRO GRILLO E AI SUOI AMICI, È STATA MINACCIATA - DOPO L'INTERROGATORIO ALLA RAGAZZA CHE ACCUSA GRILLO JR E I SUOI AMICI DI STUPRO (IN CUI LA LEGALE HA CHIESTO "NON SI È DIVINCOLATA DAVANTI AL RAPPORTO ORALE?"), CUCCUREDDU È STATA INSULTATA E MINACCIATA - SECONDO L'AVVOCATO L'ACCUSATRICE, DURANTE LA SUA TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE, SI È CONTRADDETTA: IL VIDEO DELLA VIOLENZA NON È STATO PROIETTATO E LA RAGAZZA AVREBBE DETTO...

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIOA, 14 DIC - Minacce social all'avvocata Antonella Cuccureddu dopo le polemiche sulle domande alla principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo. Lo ha riferito ai cronisti la stessa legale del pool di difesa al termine di due giorni di deposizione della giovane a Tempio Pausania.

"Il presidente e pubblico ministero mi hanno pubblicamente manifestato la loro più piena e totale solidarietà invitandomi a denunciare le minacce che sto ricevendo in queste ore sui profili social". "Ho rappresentato al tribunale quello che sta accadendo sulla stampa, in cui per avere fatto domande che sono lo specifico oggetto del processo, sono stata accusata di avere fatto qualcosa di non opportuno quando è semplicemente l'unica cosa che io avrei dovuto fare e che ho fatto", ha proseguito l'avvocata che in queste ore sta raccogliendo tutta la documentazione dai social per portare tutto in procura nei prossimi giorni.

PROCESSO GRILLO JR: DIFESA, RAGAZZA SI È CONTRADDETTA

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 14 DIC - "L'udienza di oggi è andata molto bene, serena e tranquilla come anche quella di ieri. Si è continuato a ricostruire i singoli segmenti del fatto esattamente come si deve fare in un processo penale". Lo ha detto l'avvocata Antonella Cuccureddu che difende in aula a Tempio Pausania Francesco Corsiglia, accusato insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese.

Al centro del dibattimento che ha visto sul banco dei testimoni la presunta vittima, ci sarebbero alcune contraddizioni nella quale sarebbe caduta la giovane rispondendo alle domande rivolte dalla Cuccureddu, confrontandole con quanto aveva dichiarato ai Carabinieri della stazione di Milano dove sporse la denuncia nel 2019. Nessun video è stato proiettato in aula ma in particolare la legale si è soffermata su una serie di messaggi, in tutto 14, che la ragazza ha inviato a più persone, tra cui anche il suo insegnate di kite surf, nel pomeriggio del 17 luglio del 2019, ossia poche ore dopo essere stata vittima delle presunte violenze nella villetta a Porto Cervo di proprietà della famiglia Grillo.

"La ragazza si è contraddetta più volte e ha detto una serie di 'non ricordo'", afferma la legale. Sempre secondo quanto riferito da Antonella Cuccureddu, la studentessa in aula ha affermato "ho riempito dei vuoti", rispondendo ad una domanda riguardo il viaggio in taxi che ha fatto nel pomeriggio dopo aver lasciato la casa di Ciro Grillo: secondo quanto ha raccontato il tassista, la giovane ha preso il taxi da Arzachena dove è arrivata accompagnata dall'amica e da alcuni degli imputati.

Mentre la ragazza aveva raccontato ai carabinieri di Milano di essere salita sull'auto solo con l'amica e di averlo fatto da Porto Cervo. Nella prossima udienza in calendario per altre due giornate, il 31 gennaio e il 1 febbraio, si proseguirà con il suo esame da parte di Gennaro Velle, altro legale difensore di Francesco Corsiglia, e poi continueranno le altre difese dei ragazzi. Quindi le eventuali contro repliche del pm e parte civile.

