Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita. Cambia dunque il vertice della compagnia di bandiera italiana. Turicchi prende il posto di Alfredo Altavilla. Da quanto appreso dal Foglio, la firma si è concretizzata oggi. E’ un cambio voluto dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Viterbese, Turicchi è stato direttore generale di Cdp dal 2002 al 2009 curandone la trasformazione in società per azioni. E’ attualmente ad di Fintecna. L’incarico in Ita ha una durata di 10 mesi. Turicchi conserverebbe anche l’altro incarico. Cambia pure il Cda di Ita. Il nome di Turicchi era stato fatto come possibile direttore generale del Tesoro al posto di Alessandro Rivera, che resta saldamente al suo posto.

2 – ITA AIRWAYS, ECCO IL NUOVO CDA: ALEMANNO, OUSELEY, ARRIGO

Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita Airways. Succede ad Alfredo Altavilla. Pochi minuti fa, Turicchi è stato formalmente nominato alla presidenza dall'Assemblea dei soci, che poi vede in campo il solo ministero dell'Economia, in quanto socio unico della compagnia aerea.

Con Turicchi arriva anche il nuovo Consiglio di amministrazione che porterà la compagnia verso la privatizzazione. Ne faranno parte Gabriella Alemanno, Frances Ouseley (confermata) e Ugo Arrigo. […]

Gabriella Alemanno - laurea in Legge, abilitata come avvocato - è una dirigente dell'Agenzie delle entrate, dove è stata Direttore regionale per la Campania. […]

Ugo Arrigo insegna Economia Politica e Finanza Pubblica allala Scuola di Economia e Statistica dell’Università di Milano Bicocca. È tra i promotori del Cesisp, Centro di ricerca in Economia e regolazione dei Servizi, dell’Industria e del Settore Pubblico. In numerose occasioni ha collaborato con la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Economia, in qualità di esperto o come membro di commissioni. […]

Fabio Lazzerini - amministratore delegato e direttore generale di Ita - viene confermato anche nel ruolo di Consigliere d'amministrazione. Proprio Lazzerini incontrerà oggi i sindacati (alle 1.530) per discutere delle questioni più urgenti: le nuove assunzioni, le retribuzioni del personale, la privatizzazione del vettore.

