DAGOREPORT – CHE FARÀ LA SORA GIORGIA, CHE PER MESI HA PORTATO IN GIRO LA VON DER LEYEN COME UNA MADONNA PELLEGRINA, ORA CHE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN VERSIONE “OCA ZOPPA”, E' CADUTA IN DISGRAZIA? COMUNQUE VADA, PER LA DUCETTA SARÀ UN INSUCCESSO: O FA INCAZZARE GLI ALLEATI O SI INIMICA GLI EUROPOTERI - LA PREMIER "CAMALEONTE" MANDA SEGNALI DI FUMO A TRUMP: MA OGNI VOLTAFACCIA VA FATTO CON ATTENZIONE, PENA ESSERE BOLLATI COME "INAFFIDABILI" – CHI C’È DIETRO LE TRAME UE CONTRO URSULA? L’INDAGINE PFIZERGATE ARRIVA CON UN TEMPISMO PIÙ CHE SOSPETTO...