22 ago 2024 18:34

ANVEDI COME DONDOLA SGARBI - IL CRITICO "D'URTO" GIOCA A FARE L'ETERNO BAMBINO LANCIANDOSI DA UNA PICCOLA TELEFERICA SULLE DOLOMITI - IL VIDEO DELL'IMPRESA E' STATO POSTATO SUI SOCIAL CON LA DESCRIZIONE "GUARDA COME DONDOLO" - SGARBI E' IN VACANZA AD ARABBA, AI PIEDI DEL PASSO PORDOI, E GLI UTENTI SUI SOCIAL LO PERCULANO: "LE CAPRETTE TI FANNO CIAO?" - IN SOTTOFONDO C'E' UNA CANZONE RAP CHE RIPETE OSSESSIVAMENTE... - VIDEO STRACULT