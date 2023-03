7 mar 2023 17:52

ANVEDI COME TRABALLA BIDEN – I GRADINI DELL’AIR FORCE ONE CONTINUANO A TORMENTARE BIDEN CHE, AD APPENA DUE SETTIMANE DALL’ULTIMO EPISODIO IN POLONIA, PERDE L’EQUILIBRIO E INCIAMPA – IL PICCOLO INCIDENTE È STATO RIPRESO IN ALABAMA: “SLEEPY JOE” FA FINTA DI NULLA, ACCELERA IL PASSO E SALUTA, MA È L’ENNESIMO EPISODIO CHE ACCENDE I DUBBI SULLA SUA INADEGUATEZZA PER LA CORSA ALLA CASA BIANCA NEL 2024… - VIDEO