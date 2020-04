GLI ANZIANI MORIRANNO DI FAME? A MILANO NEI SUPERMERCATI INIZI A ENTRARE SOLO SE HAI SCARICATO UNA APP E TI SEI PRENOTATO. PECCATO CHE NON TUTTI GLI OTTANTENNI SIANO DIGITALI, MA AL SUPERMERCATO CI ANDAVANO. ANZI, ANDARCI ERA UN PO’ LA LORO VITA. PUOI ANDARE IN ALTRI ALIMENTARI, MA SE SONO PIÙ LONTANI RISCHI LA MULTA

Da www.ilpost.it

in fila per il supermercato a milano coronavirus

Le catene di supermercati Esselunga e Coop stanno sperimentando da qualche giorno nuovi strumenti per evitare le lunghe file che si formano a causa delle restrizioni imposte per via dell’epidemia da coronavirus: sono una piattaforma online e un’app che funzionano in due modi diversi ma che hanno lo stesso scopo, quello di evitare il formarsi di lunghe file fuori dai punti vendita. Attualmente i test sono attivi a Milano, Verona, Sesto Fiorentino, Biella e in alcune città della Liguria.

La Coop sta sperimentando dall’inizio di aprile una piattaforma che si chiama CoD@casa, dalla quale si può prenotare l’ingresso in punto vendita registrandosi e scegliendo una fascia oraria. Dopodiché basta andare al supermercato nella fascia oraria prescelta e mostrare all’addetto all’ingresso la prenotazione (cartacea o su smartphone). In Liguria il servizio è attivo nell’Ipercoop ai centri commerciali L’Aquilone di Genova, Il Gabbiano di Savona e Le Terrazze a La Spezia, e a Genova nel supermercato di Corso Europa e nel superstore “Antonio Negro”. La prenotazione si può fare qui. Il sito della Coop assicura che sarà possibile accedere al supermercato anche alla vecchia maniera, senza prenotarsi sulla piattaforma.

I punti vendita milanesi in cui si può utilizzare la piattaforma di Coop sono: l’Ipercoop Bonola, l’Ipercoop Piazza Lodi, l’Ipercoop Baggio, la Coop Milano Palmanova e la Coop Milano Arona. Le istruzioni per fare richiesta si trovano qui.

supermercati lombardia supermercato cassiera supermercato brescia code al supermercato code al supermercato supermercati lombardia