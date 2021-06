APERTA L’INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DECESSO DI TB JOSHUA, IL PIU’ INFLUENTE PREDICATORE DI TUTTA L’AFRICA –NELLA SUA VITA IL PREDICATORE AVEVA GUADAGNATO OLTRE 180 MILIONI DI DOLLARI GRAZIE ALLE SUE “VISIONI” CHE L’AVEVANO PORTATO AD ESSERE CONSIDERATO UNO DEI SANTONI PIU’ POPOLARI DEL CONTINENTE, RIUSCENDO ADDIRITTURA A INFLUENZARE ELEZIONI E SCELTE POLITICHE IN GHANA, MALAWI, TANZANIA, LIBERIA E SUDAN DEL SUD - VIDEO

LG. per "il Giornale"

La procura nigeriana aprirà un' inchiesta sulla morte di Temitope Balogun Joshua, scomparso sabato a Lagos all' età di 57 anni.

È infatti avvolta nel mistero la causa del decesso di quello che viene considerato il più influente e controverso pastore, profeta ed esorcista cristiano evangelico dell' Africa. Un uomo che negli anni è riuscito a raccogliere proseliti in Europa e nelle Americhe. Il suo motto era «Cambiando vite, cambiando le nazioni, cambiando il mondo», un mantra che gli ha permesso non soltanto di costruire una congregazione ricca e solida, ma anche di influenzare scelte politiche di parecchie nazioni del terzo mondo.

T.B. Joshua aveva partecipato nella serata di sabato a una trasmissione televisiva su Emmanuel Tv, il più grande canale satellitare evangelico in inglese dell' Africa da lui stesso fondato. Sarebbe quindi uscito dagli studi televisivi e da quel momento avrebbe fatto perdere le tracce. In tarda serata sulla pagina Facebook del pastore (seguita da oltre 5 milioni di fedeli) è apparsa la notizia della morte, un post che ha gettato nello sconforto i seguaci e ha generato confusione. Poche ore dopo l' annuncio, sulla stessa pagina, qualcuno ha parlato di «resurrezione», pubblicando la notizia che si sarebbe recato in India per catechizzare nuovi fedeli.

T.B. Joshua è stato il classico self-made man che in vita ha accumulato fortune per 180 milioni di dollari. Sono stati il misticismo e la forte religiosità a motivare la sua scalata, spesso condita da «visioni» che l' hanno portato a essere considerato una sorta di santone. Come quando affermò di aver trovato una pozione per guarire l' Aids. Dichiarazioni pubbliche che hanno fatto presa soprattutto su quella parte di popolazione legata ai riti animisti, predisposta a credere al sovrannaturale. In poche anni Joshua è riuscito a costruire la sua chiesa con atteggiamenti spesso dispotici, espandendosi prima a Johannesburg, in Sudafrica, e poi influenzando elezioni e scelte politiche in Ghana, Malawi, Tanzania, Liberia e Sudan del Sud.

