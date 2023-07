APOCALYPSE? NO! - PAOLO DI STEFANO: "È TUTTA UN’APOCALISSE. UNA PAROLA SACRA CHE VIENE USATA QUOTIDIANAMENTE PER OGNI TIPO DI DISASTRO, GRANDE E PICCOLO, FACENDOCI PERDERE LE PROPORZIONI E LE MISURE DELLA REALTÀ. LE SFUMATURE INTERMEDIE, COMPRESI IL DRAMMA E LA TRAGEDIA SONO STATE TRAVOLTE DALL’APOCALISSE UNIVERSALE CHE TUTTO INGOIA E NULLA SALVA. DI FRONTE AL DIFFUSO SENSO MACABRO E TERMINALE DELL’APOCALISSE QUOTIDIANA, COME MERAVIGLIARSI SE I NOSTRI FIGLI E NIPOTI SONO DEPRESSI?"

Estratto dell'articolo Paolo Di Stefano per il “Corriere della Sera”

PUTIN RISCHIO BOMBA ATOMICA

È tutta un’apocalisse […]. Una parola sacra, che […]viene usata quotidianamente per ogni tipo di disastro, grande e piccolo, facendoci perdere le proporzioni e le misure della realtà. Nell’ultima settimana, si è verificata l’apocalisse in India per il deragliamento del treno, si è palesata l’apocalisse per il conflitto in Sudan, si è continuato a dibattere sulla probabile apocalisse ambientale, si è riaffacciato il timore di un’apocalisse nucleare (ne ha parlato l’ex presidente russo Medvedev).

intelligenza artificiale 7

L’Intelligenza artificiale è stata definita come il quinto cavaliere dell’Apocalisse e lo skipper di Lisanza, protagonista dell’incidente sul Lago Maggiore, ha dichiarato di aver vissuto un’apocalisse in 30 secondi. […]

Le sfumature intermedie, compresi il dramma e la tragedia che già in sé sarebbero allarmanti, sono state apocalitticamente travolte dall’apocalisse universale che tutto ingoia e nulla salva. […] Un’apocalisse al giorno è una contraddizione in termini: per essere apocalittica, l’apocalisse dovrebbe essere unica e definitiva. […] di fronte al diffuso senso macabro e terminale dell’apocalisse quotidiana, come meravigliarsi se i nostri figli e nipoti sono depressi? Verrebbe da sdrammatizzare come fece Troisi di fronte al memento mori del monaco millenarista: «mo’ me lo segno, non ti preoccupare».

