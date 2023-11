TRA APPALTO E REALTÀ – È VERO CHE CYBEREALM, LA SOCIETÀ DI CUI MAURIZIO GASPARRI È PRESIDENTE ALL’INSAPUTA DEL SENATO, NON HA STIPULATO CONTRATTI O COMMESSE CON IL PUBBLICO. MA È ANCHE VERO CHE LA STESSA AZIENDA È SOCIA DELLA “ATLANTICA CYBER SECURITY SRL”, DI CUI FA PARTE ANCHE LA “ATLANTICA DIGITAL SPA”, CHE DI GARE PUBBLICHE NE VINCE ECCOME (SIA PRIMA CHE DOPO L’INGAGGIO DEL FORZISTA COME PRESIDENTE)

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per “il Fatto quotidiano”

Cyberealm, la società di cui il senatore Maurizio Gasparri è presidente all’insaputa del Senato, “non ha stipulato contratti con nessuno in Italia o altrove, né ha commesse di alcun genere”.

Lo ha ribadito in una nota l’ex vicepresidente del Senato. Ed è vero. Però Gasparri non dice altro: ossia che Cyberealm è socia della Atlantica Cyber security Srl, di cui però fa parte anche la Atlantica Digital Spa che di gare pubbliche ne vince eccome (ovviamente tutte in modo lecito).

Consip, Rai, Arma sono amministrazioni con le quali la Atlantica Digital Spa ha lavorato in questi anni. Anche prima che Gasparri diventasse presidente della Cyberealm. Per capire bene la rete societaria […] bisogna partire da una data: il 17 giugno 2021.

Quel giorno, Gasparri viene nominato presidente della Cyberealm […]. […] La Cyberealm detiene il 24 percento delle quote della Atlantica Cyber Security Srl, società che si occupa di “consulenza nel settore delle tecnologie dell’informativa”, e nella quale partecipano anche altre aziende, come la Atlantica Digital Spa con una quota del 26 per cento.

Ed è proprio quest’ultima che […] ha vinto appalti con società pubbliche. La Atlantica Cyber security Srl e la Atlantica Digital Spa hanno in comune anche l’amministratore delegato, Pierre Louis Levy. Inoltre la Atlantica Digital Spa è di proprietà della Sm4 Italy Acquisition-i, Srl che a sua volta detiene il 25 per certo della Atlantica Cyber security Srl. E chi è l’amministratore di Sm4? Carlo Torino, il finanziere indagato e poi archiviato (su richiesta dei pm) in un’inchiesta di Firenze su una conferenza di Renzi a Dubai.

[…] Atlantica Digital Spa […] ha vinto appalti con Consip, la centrale acquisti della Pubblica amministrazione. Lo ha fatto prima che Gasparri diventasse presidente della Cyberealm (giugno 2021) e anche dopo.

Il 21 maggio 2021 si è aggiudicata un lotto di una gara indetta da Consip in Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) con Fastweb Spa e Consorzio Stabile Three For Tech Group Scarl per la “fornitura dei servizi di manutenzione hardware su apparati Multibrand” per Sogei Spa.

Dunque, Consip indice la gara e sceglie i vincitori e poi il contratto viene stipulato con Sogei, controllata al 100 per cento dal Mef. Totale dell’appalto aggiudicato per tutte e tre le società: 2,3 milioni di euro. Ancora. Il 1º luglio 2022 la Spa vince una gara per “il rinnovo dei servizi di manutenzione della piattaforma Micro Focus” sempre per Sogei. Importo 6,8 milioni di euro.

9 marzo 2023: Atlantica Digital Spa si aggiudica un appalto da 526 mila euro per “l’acquisizione di sottoscrizioni software Checkmarx” ancora per Sogei. E infine 31 luglio 2023: Atlantica Digital Spa partecipa in Rti al bando per un “accordo quadro” per la “fornitura di prodotti cloud”. Valore 60 milioni di euro che […] verranno divisi tra le otto società in base a quelle che saranno le decisioni dell’amministrazione.

[…] “Gasparri mai è venuto in Consip e mai ha sponsorizzato la Atlantica Digital Spa”, assicurano dalla stazione appaltante. Atlantica Digital Spa poi ha vinto anche altri appalti con amministrazioni pubbliche, come uno da 161 mila euro con l’arma dei carabinieri aggiudicato a luglio 2023 tramite una procedura di gara Consip-mepa; o anche in Rai si era aggiudicata a maggio 2020 con altre due aziende un contratto per “la manutenzione dei sistemi informatici” per 401 mila euro.

Insomma, Atlantica Digital Spa è una stimata azienda, tra le più importanti nel proprio settore e – ribadiamo – ha vinto le gare tutte in modo lecito. Il problema di opportunità sarebbe solo di Gasparri. Abbiamo chiesto al senatore se sapesse degli appalti pubblici vinti da Atlantica Digital Spa. “Non sono cose di cui mi occupo, deve chiedere all’amministratore”. Chiediamo anche se venga pagato per il suo ruolo di presidente di Cyberealm: “No, prendo solo un rimborso spese”.

