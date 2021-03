APPENA NATA ED È GIÀ UN BRAND! - CHIARA FERRAGNI HA LANCIATO UNA LINEA DI TUTINE PER BEBÈ DEDICATE ALLA FIGLIA VITTORIA, CHE È VENUTA AL MONDO APPENA UNA SETTIMANA FA – OVVIAMENTE LA MOGLIE DI FEDEZ FA PUBBLICITÀ SU INSTAGRAM, MA I FOLLOWER SI INCAZZANO: “NON CE LE POSSIAMO PERMETTERE”. IL PREZZO VA DAI 92 EURO PER QUELLA BASIC FINO AI…

LA LINEA DI TUTINE DI VITTORIA LUCIA FERRAGNI

Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria. I fan: «Non ce le possiamo permettere». Ecco il prezzo. Ieri, l'imprenditrice digitale ha lanciato New Born, la collezione di vestitini di lusso indossati dalla piccola Vittoria.

Sul sito Chiara Ferragni Collection, sono apparse quattro tutine super chic sui toni del bianco e del rosa. E il berrettino con l'iconico occhio, indossato dalla secondogenita di Chiara e Fedez appena nata. Lo scorso giovedì, a due giorni dal parto, era stato lanciato il pigiama rosa dell'influencer, andato sold out in poche ore. E adesso è il momento della nuova linea per bebè.

fedez con chiara ferragni allatta vittoria 2

Le tutine super chic, con tanto di volant, hanno fatto subito il giro del web. Ma il costo dei vestitini ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Il prezzo delle tutine va dai 92 euro di quella bianca con i mini loghi a quella super lusso, in cashmere e lana rosa, da 295 euro. Sotto al post dell'account Chiara Ferragni Brand piovono commenti.

«Sono belle le tutine - scrivono i follower - ma costano troppo, non ce le possiamo permettere». E ancora: «295 euro per una tutina che si userà per poco tempo? È una follia». «I bambini crescono in fretta, chi li spende di questi tempi 300 euro per una tutina?». Ma ci sono anche tanti fan che difendono l'influencer: «È il costo delle tutine firmate. Se puoi le acquisti, altrimenti no». E intanto si attende il sold out.

