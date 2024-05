APPLE BARCOLLA MA NON MOLLA - L'AZIENDA DI CUPERTINO REGISTRA UN CALO DEI RICAVI DEL 4% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO. COMUNQUE MEGLIO DI QUANTO IPOTIZZATO DAGLI ANALISTI - NONOSTANTE IL 2024 SIA STATO UN "ANNUS HORRIBILIS" PER LA "MELA" (TRA CROLLO DELLE VENDITE DEGLI IPHONE, LA STRETTA DEL GOVERNO USA E I RITARDI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE), LE VENDITE DEI SERVIZI HANNO SUPERATO LE ASPETTATIVE...

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per "la Stampa"

Un calo c'è stato, ma inferiore alle attese. Apple ha registrato ricavi per 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto allo scorso anno, ma comunque meglio di quanto si aspettavano gli analisti. Meglio delle stime, ma comunque c'è una certezza. Ovvero che una breccia si è aperta nel muro di Apple. [...] Le vendite degli iPhone sono scese del 10,5% a 45,96 miliardi, meno delle attese degli analisti che prevedevano un calo a 46 miliardi.

Un calo che molti imputano alla perdita di terreno nel mercato cinese, dove Apple secondo alcuni report avrebbe perso circa il 19% del mercato degli smartphone nell'ultimo anno a vantaggio dei suoi principali rivali asiatici: Huawei, Xiaomi e Honor su tutti. [...]. Il calo del mercato di Apple in Cina non sarebbe però così marcato.

Il fatturato si è attestato a 16,3 miliardi, in calo dell'8,1%. La partita è ancora aperta. Anche perché Apple cresce nei servizi. E molto ci si aspetta dalle sue iniziative in campo di intelligenza artificiale. Apple è ancora indietro rispetto ai suoi rivali. Ma novità sono attese dalla conferenza degli sviluppatori del prossimo giugno. Il calo di Apple arriva in un anno che non è cominciato nel migliore dei modi.

Lo scorso marzo il governo federale degli Stati Uniti ha accusato Apple di aver mantenuto il monopolio nel settore degli smartphone, soffocando la concorrenza e limitando la scelta dei consumatori. [...]La pubblicazione dei conti però premia l'azienda. Che ha chiuso con un +2,2% a Wall Street e avanza del 6% nel pre mercato.

I problemi ci sono, ma gli investitori hanno fiducia. Anche perché il titolo ha perso già molto da inizio anno. A guardare i primi mesi del 2024, Apple è l'unica dei colossi tecnologici ad aver arretrato a Wall Street. [...] Apple ha ceduto quasi il 13%. Si tratta della peggiore performance tra i colossi tecnologici valutati più di 1.000 miliardi di dollari. L'Ai è una speranza, e un grande dubbio.

Altro dubbio arriva dall'altro grande prodotto di mercato introdotto in questi mesi da Apple, i Vision Pro. Cioè gli enormi visori da 3.500 dollari che al momento sembrano riservati per un pubblico ristrettissimo, e molto ricco. Fetta di mercato troppo risicata per potersi candidare a leva per risollevare i conti dell'azienda. Buone notizie arrivano, invece, dai servizi. Le vendite di Apple, che rappresenta anche le offerte di Apple Music e TV, sono salite a 23,87 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 23,27 miliardi di dollari. Una breccia nel muro c'è stata. Ma le fondamenta sono solide. Il muro è tutt'altro che scalcinato.