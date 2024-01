APPLE FA SUL "SIRI" CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL COLOSSO TECNOLOGICO DI CUPERTINO È PRONTO AD ANNUNCIARE UNA NUOVA VERSIONE DELL'ASSISTENTE VIRTUALE DEI "MELAFONINI" ALIMENTATA DALL'IA - RISPETTO ALLE CONCORRENTI, L'AZIENDA GUIDATA DA TIM COOK E' IN NETTO RITARDO NELLO SVILUPPO DI UN PROPRIO "BOT", MA CONTA DI RECUPERARE IL DISTACCO ENTRO...

(ANSA) - È il sito coreano Naver ad anticipare le possibili mosse di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Secondo un report pubblicato nelle ultime ore, la Mela della tecnologia svelerà durante l'annuale conferenza per sviluppatori Wwdc 2024 una nuova versione di Siri con funzionalità IA. Siri è l'assistente digitale a bordo di iPhone, iPad e altri prodotti del marchio, che dovrebbe così concorrere con Microsoft Copilot e Google Bard nel nuovo settore delle intelligenze artificiali.

Naver scrive di come Apple abbia fatto progressi significativi nell'integrazione dell'intelligenza generativa in Siri, usando il suo modello chiamato Ajax, di cui aveva già parlato l'esperto Mark Gurman di Bloomberg lo scorso luglio. La nuova versione di Siri offrirebbe capacità di interazione vocale naturale, così come la possibilità di suggerire testi per le email e i messaggi. Qualcosa del genere avviene già sull'app Diario, lanciata con l'ultimo aggiornamento di iOs, nella quale gli utenti possono creare una linea temporale, con foto e video scattati in precedenza, valorizzata da suggerimenti dell'IA su testi da scrivere e luoghi da appuntarsi.

La concorrente più prossima di Apple, la coreana Samsung, ha già anticipato che al suo evento Unpacked del 17 gennaio, toglierà il velo a Galaxy AI, la sua intelligenza artificiale a bordo della nuova gamma di smartphone Galaxy S24. Ad ogni modo, Apple ha ancora alcuni mesi per lavorare al progetto, considerando che, di norma, la Worldwide Developers Conference si tiene a giugno, sia in presenza che con sessioni in streaming.

