CHECCO ZALONE FA IMPENNARE GLI ASCOLTI DEL FESTIVAL CON I SUOI SKETCH EPPURE I SOLITI FRUSTRATI LO ADDITANO COME "TRANSFOBICO" E "FAUTORE DEL PATRIARCATO" – PERSINO VLADIMIR LUXURIA LO BOCCIA: “UNA OSSESSIONE RIDICOLIZZARE LA FEMMINILITÀ DI UNA TRANS” - AL BANO GODE PER IL SIPARIETTO IN CUI IL COMICO INTERPRETA "ORONZO CARRISI, CUGINO DI AL BANO": “GRAZIE A LUI, ANCHE IO SONO STATO PRESENTE IN QUESTA EDIZIONE CON MORANDI E RANIERI” - VIDEO