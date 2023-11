APPLE HA ESTESO DI UN ANNO L'USO GRATUITO DEL SERVIZIO DI SOS SATELLITARE, DISPONIBILE PER TUTTI I POSSESSORI DI IPHONE 14 E 15 - LA PIATTAFORMA CONSENTE DI UTILIZZARE LO SMARTPHONE PER INVIARE SEGNALAZIONI DI EMERGENZA ANCHE QUANDO CI SI TROVA IN UN LUOGO SENZA COPERTURA MOBILE - L'AZIENDA DI CUPERTINO HA RACCONTATO CHE IL SERVIZIO HA AIUTATO A "SALVARE VITE UMANE IN TUTTO IL MONDO", MA ALLORA PERCHE' NON RENDERLO GRATIS SEMPRE?

iphone sos satellitare 4

(ANSA) - Lanciato in Italia nel corso del 2023, Apple ha annunciato di aver esteso l'uso gratuito del servizio Sos satellitare. La novità riguarda i possessori di iPhone 14 e iPhone 15, l'ultimo modello di smartphone presentato da Cupertino a settembre, in quattro versioni. L'unico requisito è aver attivato il dispositivo prima del 15 novembre 2023. La piattaforma consente di utilizzare lo smartphone per inviare segnalazioni di emergenza anche quando ci si trova in un luogo con assenza di copertura mobile, sia telefonica che internet.

iphone sos satellitare 2

Basta entrare in un menu apposito e seguire le istruzioni di Apple per indirizzare l'iPhone verso il satellite più vicino. In fase di lancio, a marzo in Italia, la Mela aveva indicato che in via promozionale l'accesso al servizio sarebbe stato gratuito per i primi dodici mesi. "Sos Emergenze via Satellite ha contribuito a salvare vite umane in tutto il mondo. Da un uomo che è stato salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 400 piedi a Los Angeles, agli escursionisti dispersi ritrovati sugli Appennini in Italia, continuiamo a sentire storie di nostri clienti che riescono a connettersi con i soccorritori anche quando non sarebbero stati in grado di farlo. Siamo davvero felici che gli utenti di iPhone 14 e iPhone 15 possano usufruire gratuitamente di questo servizio rivoluzionario per altri due anni" ha commentato Kaiann Drance, vicepresidente Apple per il marketing mondiale di iPhone.

iphone sos satellitare 1

Con questa mossa, Sos Emergenze via satellite diventa disponibile gratuitamente per due anni dall'attivazione di un nuovo iPhone compatibile. Ad oggi, lo strumento è attivo in Italia, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

iphone sos satellitare 3