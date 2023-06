22 giu 2023 15:20

APPLE NON VUOLE SOLO ENTRARE NEL MERCATO DEI VISORI, MA DOMINARLO - L'AZIENDA CUPERTINO HA LANCIATO LA PIATTAFORMA PER LA CREAZIONE DI APP PER LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA - IN QUESTO MODO GLI SVILUPPATORI DI APPLICAZIONI PER I "VISION PRO" DOVRANNO PASSARE DALLA APPLE, CHE HA GIÀ CREATO UN NUOVO "STORE" PER I PROGRAMMI DA USARE CON IL VISORE DA 3.500 DOLLARI…