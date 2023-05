LA APPLE SI PREPARA A LANCIARE IL SUO "REALITY PRO", IL VISORE A REALTÀ MISTA CHE COSTERÀ 3MILA DOLLARI – I GIORNALI HANNO INIZIATO CON LA POMPA DEL “PRODOTTO PIÙ SPERIMENTALE E ANTICONVENZIONALE” DELLA STORIA DI CUPERTINO, MA LA APPLE DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA CHE SE NE FOTTE DEI CONSUMATORI DELLA FASCIA MEDIA – IL VISORE SARÀ PRESENTATO A GIUGNO, MA NON SARÀ SUL MERCATO PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO: E LA STESSA AZIENDA SEMBRA NON CREDERE A VENDITE ESORBITANTI VISTO CHE...

Sul visore a Realtà Mista di Apple, Reality Pro, si sa tanto ma non si sa tutto. Il Wall Street Journal ha pubblicato da poco un articolo approfondito che parla proprio di quello che potrebbe divenire il nuovo prodotto con la mela morsicata. Un prodotto che secondo il giornale americano somiglierà ad una ''maschera da sci'' ma soprattutto sarà considerato come il ''prodotto più sperimentale e anticonvenzionale della storia di Apple''. Non solo perché il nuovo device dell'azienda è uno dei prodotti più attesi degli ultimi anni e, sempre secondo il Wall Street Journal, potrebbe ''spazzare via tutta la concorrenza odierna''.

[…] Oggi sembra finalmente arrivato il momento di renderlo vero e tangibile. Tutti, anche il Wall Street Journal, dichiarano palese l'arrivo di Reality Pro (se questo dovesse essere davvero il suo nome) durante la prossima WWDC 2023 ossia la Worldwide Developers Conference che Apple aprirà il prossimo 5 giugno con il keynote di presentazione. E sarà proprio quella l'occasione in cui potremmo effettivamente vedere nelle mani (o sul viso) di Tim Cook il primo vero visore a realtà mista di Apple.

Ma come sarà il primo visore della storia di Apple? […] Il Reality Pro sarà un po’ diverso visto che vedrà una serie di videocamere capaci di far muovere l'utente anche nel mondo fisico, e di combinare elementi materiali con altri virtuali, da qui l'idea di un visore a Realtà Mista. Ci sono però alcuni aspetti che lo hanno da subito etichettato come prodotto non ''troppo comodo'' come gli altri finora presentati da Apple. […] l'idea di Apple sembra essere quella di aver tolto del tutto la batteria dall'occhiale vero e proprio, per appesantire il meno possibile sul viso il device, e di aver posto appunto la batteria separatamente in un dedicato astuccio da porre in tasca o da posizionare sulla cintura.

Sulla commercializzazione poi ci sono notizie che riportano la presentazione ora a giugno ma, per colpa di alcuni ritardi di produzione, con l'arrivo sugli scaffali verso settembre se non addirittura entro la fine dell'anno […]

E poi il prezzo. Reality Pro di Apple potrebbe arrivare a costare la bellezza di almeno 3.000 dollari. Un prezzo decisamente elevato e molto più di quelli che sono i prezzi odierni della concorrenza ma anche un prezzo superiore a quello che è l'accesso per la fascia media dei consumatori storici Apple. Per la difficoltà di produzione, per la volontà forse di non esagerare almeno inizialmente, ma sembra che l'azienda abbia previsto per il momento la produzione di circa 200/300 mila unità per tutto il 2023 con una produzione di massa che inizierà solo a settembre. […]

