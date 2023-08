22 ago 2023 14:00

APPUNTI PER IL CASO VANNACCI – IL TAR DEL PIEMONTE HA DATO RAGIONE A UN MARESCIALLO DELL’ESERCITO, CHE ERA STATO SANZIONATO CON LA “PERDITA DEL GRADO, PER RIMOZIONE” PER AVER PROMOSSO UNA CAMPAGNA MEDATICA CONTRO I SUICIDI NEL COMPARTO DELLA DIFESA – SECONDO I GIUDICI AMMINISTRATIVI, ANCHE PER I MILITARI PUÒ VALERE IL “DIRITTO ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO”