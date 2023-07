APPUNTI PER I CONTROLLORI ROMANI: UNA DONNA VIENE IMMOBILIZZATA DALLA POLIZIA A LONDRA PERCHÉ NON AVEVA PAGATO IL BIGLIETTO DELL’AUTOBUS! IL VIDEO CHE RIPRENDE LA SCENA, CON IL FIGLIOLETTO DI LEI CHE PIANGE DISPERATO, HA FATTO IL GIRO DELLA RETE. LA SIGNORA È STATA ARRESTATA E POI RILASCIATA PERCHÉ SI È SCOPERTO CHE IN REALTÀ AVEVA UN TITOLO DI VIAGGIO REGOLARE…

Chi niente, chi troppo. Mentre a Roma i controllori sono ormai considerate creature leggendarie (perché nessuno li ha mai visti), a Londra per un biglietto non pagato si viene trattati come nemmeno il peggior criminale. È quello che è successo a una donna, sospettata di essere salita sull’autobus senza il titolo di viaggio. Due agenti della polizia metropolitana l’hanno fermata e immobilizzata, mentre, a poca distanza da lei, suo figlio piangeva.

Il video dell’arresto ha fatto il giro della Rete, ed è stato ripreso anche dal DailyMail, scatenando ovviamente i soliti commenti divisivi sui social. La donna è stata poi successivamente scarcerata perché – ed è questa la notizia davvero incredibile – è stato dimostrato che aveva pagato il biglietto.

La polizia di Londra ha aperto un’indagine interna per capire come sono andate le cose: è stato un uomo all’interno del bus ad accusare la donna di essere andata in escandescenze con il personale quando le hanno chiesto di mostrare il “ticket”. La polizia si è difesa sostenendo che la donna si era ripetutamente rifiutata di far vedere il biglietto, e avrebbe tentato di scappare

