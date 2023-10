APRITE LE MENTI E I PORTAFOGLI AL GURU! – A MILANO IN QUATTROMILA HANNO AFFOLLATO L'ALLIANZ CLOUD ARENA PER MEDITARE CON IL MISTICO INDIANO SADHGURU, AL SECOLO JAGGI VASUDEV, AMATO DALLE STAR AMERICANE COME LEONARDO DICAPRIO E WILL SMITH – I SEGUACI IN ESTASI: “CI INSEGNA COME TRASFORMARE NOI STESSI” – PREZZI DEI BIGLIETTI: DAI 85 EURO DEGLI SPALTI PIÙ ALTI AI 900 PER LE PRIME FILE. PIÙ UN RICCO MERCHANDISING. PERCHÉ VA BENE CURARE L'ANIMA, MA PRIMA VIENE IL CONTO CORRENTE...

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli per “La Stampa”

il mistico indiano sadhguru 4

Altoparlante: «Chi non è riuscito a scaricare il traduttore simultaneo chieda aiuto a un volontario in t-shirt blu». Di nuovo l'altoparlante: «Mettete i telefoni in modalità silenziosa e lasciate perdere foto e video. Oggi l'avete qui: non è una lezione, non è un movimento e nemmeno una religione. Lui è qui per trasmettere qualcosa. Ognuno si deve prendere la responsabilità di trasformare se stesso».

Il pubblico, raggruppato in base ai braccialetti colorati che indicano le fasce di prezzo dagli 85 euro degli spalti più lontani fino ai 900 euro delle primissime file pagati per partecipare al primo evento con cui il maestro indiano Sadhguru porta «il potere trasformativo della meditazione e dello yoga nel cuore di Milano e dell'Italia», tiene il ritmo battendo le mani.

il mistico indiano sadhguru a milano

L'età media è fra i 25 e i 70 anni: qualche single, moltissime coppie ma anche gruppi di amici. C'è chi si fa un selfie con la cornice di cartone che riproduce l'immagine del guru, chi corre ad acquistare una borraccia di rame o un libro alle bancarelle (si vai dagli 1,46 euro dell'opuscolo «Sexuality and Divine» ai 71,98 euro dell'album fotografico).

il mistico indiano sadhguru 5

Alle 13, in perfetto orario sul programma, le luci si abbassano e sul palco una ragazza comincia a cantare accompagnata da chitarre e percussioni. Poi parte un video in cui le opere, i messaggi e le attività della Isha Foundation di Sadhguru, «lo yogi più seguito del web» che in una calda domenica di autunno è riuscito a stipare quattromila persone paganti all'interno dell'Allianz Cloud di Milano, vengono declinati a tutti i livelli: Sadhguru che incontra i leader politici (c'è anche un clip con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani), Sadhguru che dice «make it happen», Sadhguru che saluta il premier indiano Narendra Modi[…] Sadhguru che gioca a golf, Sadhguru che spiega i suoi programmi di rigenerazione rurale, Leonardo Di Caprio che rilancia i messaggi di Sadhguru ma soprattutto Sadhguru che viaggia in moto da Londra all'India per lanciare la sua campagna ambientalista #SaveSoil.

il mistico indiano sadhguru con will smith 3

Già, perché Jaggi Vasudev, nato nel 1957 a Mysore, nel Sud Est dell'India, quarto e ultimo figlio di un oftalmologo che come recitano le biografie ufficiali «non gli diede un'educazione spirituale» e che sostiene di aver avuto la sua prima esperienza mistica a 25 anni quasi fondendosi con la pietra sulla quale era seduto scegliendo poi come nome quello di «guru ignorante», è un grandissimo appassionato di motociclette.

Un simbolo, forse, di quello che i suoi critici descrivono come l'incessante tentativo di coniugare ascetismo e materialismo. E che sarebbe poi alla base del suo successo in India, ma sempre più anche negli Stati Uniti e nel resto dell'Occidente. Ricordate Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta dell'americano Robert M. Pirsig?

il mistico indiano sadhguru

Ex studente di letteratura inglese, ex imprenditore nei settori edile e avicolo, oggi Sadhguru gestisce una fondazione che fattura 30 milioni di dollari all'anno, con oltre 5 mila volontari, 300 delegazioni e ultimamente anche vari centri spirituali perché - come conferma lui descrivendo il progetto di una città in California e in futuro, chissà, anche di un quartier generale europeo - «prima esitavo sugli immobili perché pensavo bastasse costruire dentro il cuore delle persone, ora ho capito che alcuni rischiano di perdersi e che ci vogliono luoghi e persone dedicate che le supportino».

Il percorso sembra segnato: ha parlato alle Nazioni Unite, nelle sedi di Microsoft e Google, alla Banca Mondiale e al World Economic Forum. Fra i suoi seguaci ci sono Will Smith, Matthew McConaughey e Mike Tyson.

il mistico indiano sadhguru con will smith

L'unica ombra, invece, riguarda la strana morte della moglie nel 1997. Per Sadhguru si trattò di una specie di morte mistica. Ci fu un'inchiesta, ma il caso poi venne archiviato. Quando entra nel palazzetto milanese, folta barba bianca, turbante e sorriso, queste storie sembrano lontanissime. Esplode un piccolo boato. Lui saluta pronunciando un «Ciao Milano» che un po' fa quasi Mick Jagger.

Poi parla ininterrottamente per cinque ore (ad eccezione di un break di 45 minuti in cui si dedica ad autografi e benedizioni e di 25 minuti in cui guida una meditazione collettiva) sostenendo che «pochissimi sperimentano il processo vitale per quello che davvero è». Insiste sulla necessità di migliorarsi interiormente invece che cercare sempre all'esterno fonti di gioia o di dolore, dell'importanza di combattere le malattie mentali «perché fra vent'anni rischiamo che ogni famiglia abbia in casa una persona malata» e che la scelta che ognuno deve fare è se «usare la mente come trampolino o lasciarsi affondare nella sua complessità».

il mistico indiano sadhguru con will smith 2

Il finale è per le domande del pubblico. «In questa vita potremo vedere la pace dell'umanità?» rompe il ghiaccio con ambizione Alessandro da Bologna. Sadhguru risponde ricordando che lui non fa predizioni, ma che da quarant'anni lavora per rendere estatica l'intera umanità. «Se non rendi la tua mente in pace come potresti rendere il mondo in pace?» rilancia fra gli applausi.

«Il problema del mondo sono gli esseri umani, perché non sanno gestire la loro mente». Quindi aggiunge: «Con i miei video ho raggiunto 3,5 miliardi di visualizzazioni. Non applaudite. È un fallimento. Dov'è l'altra metà dell'umanità? Mi aiuterete a migliorami?».

