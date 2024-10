APRITE GLI OMBRELLI: ARRIVANO QUATTRO GIORNI DI PIOGGIA E VENTO - DOPO IL SOLE DELL’ULTIMA SETTIMANA, IL TEMPO INIZIERÀ A PEGGIORARE DA NORD A SUD: GIOVEDI’ SARA’ IL GIORNO PEGGIORE, CON TEMPORALI NEL CENTRO ITALIA E TEMPERATURE QUASI INVERNALI SULLE ALPI – LA SITUAZIONE DOVREBBE MIGLIORARE DOPO IL FINE SETTIMANA – LE PREVISIONI METEO GIORNO PER GIORNO

maltempo vento e pioggia

(ANSA) - In arrivo quattro giorni di pioggia da nord a sud: ottobre inizia con il maltempo di stampo autunnale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma che una bassa pressione è in transito tra Svizzera e Germania, mentre un altro minimo depressionario scivola dal Canale della Manica verso l'Italia: tutti questi movimenti causeranno un deciso peggioramento sul nord Italia e sull'Alta Toscana.

maltempo vento e pioggia

Nelle prossime ore le città dove pioverà di più saranno Gorizia, Trieste ed Udine, ma in pratica tutto il Triveneto, la Liguria di Levante e la Toscana saranno bersagliate da rovesci e precipitazioni intense. Oggi è atteso un miglioramento tra Lombardia occidentale e Piemonte, mentre alcune piogge raggiungeranno anche Umbria e il nord del Lazio. A causa del maltempo le massime scenderanno al centronord, mentre al sud saliranno, complici le calde correnti meridionali dalla Libia: a Siracusa, Catania e Bari oscilleremo intorno ai 30-32°C.

Il maltempo più estremo colpirà giovedì: si temono intensi fenomeni verso il Centro Italia, anche verso la capitale. "I nostri modelli meteorologici indicano Terni, Ancona e Roma come le prime tre città con i maggiori accumuli di pioggia in 24 ore, ma anche al nord e tra Campania e Puglia si avranno fenomeni diffusi ed intensi", afferma Tedici. Venerdì ci sarà tanta pioggia anche in Umbria, su tutto il centro, al nordest e dalla Campania verso la Puglia: al momento si temono violenti temporali sul Salento e sulla costa del Basso Tirreno.

maltempo

Temperature quasi invernali sulle Alpi orientali dove non si escludono fiocchi di neve oltre i 1800 metri di quota. Nel weekend con l'allontanamento del ciclone avremo un graduale miglioramento anche se, sul versante adriatico e al sud, ci saranno ancora tanti rovesci e locali temporali fino a domenica mattina, con un po' di pioggia attesa sabato ancora sulla capitale.

maltempo vento e pioggia

Nel dettaglio - Mercoledì 2. Al nord: piogge e rovesci, più intensi su Liguria di Levante e Friuli Venezia Giulia. Al centro: cielo coperto, rovesci in Toscana; ventoso. Al sud: soleggiato e molto caldo per il periodo. - Giovedì 3. Al nord: maltempo; ventoso. Al centro: maltempo; ventoso. Al sud: peggiora in Campania con piogge e temporali; ventoso. - Venerdì 4. Al nord: piogge sul nordest; ventoso. Al centro: a tratti instabile. Al sud: forte instabilità. Tendenza: migliora sabato al nord e ovunque domenica.