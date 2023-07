Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Due ferite alla testa, gioielli e altri oggetti di valore rubati per mezzo milione di euro, e dieci minuti di terrore per Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante, rimasta indenne, che hanno subito una rapina mentre dormivano nel loro appartamento di avenue Montaigne, nell’VIII arrondissement di Parigi, uno dei quartieri più ricchi e in teoria più sicuri della capitale francese, poco lontano dell’Eliseo.

Il 24enne portiere italiano del Paris Saint-Germain e la compagna sono stati rapinati intorno alle 3 e 10 nella notte tra giovedì e venerdì. Alcuni banditi hanno immobilizzato il custode del palazzo, sono entrati nell’appartamento e poi in camera da letto e hanno legato entrambi sotto la minaccia di un’arma. Hanno picchiato Donnarumma, che avrebbe tentato di reagire, colpendolo alla testa, e hanno poi preso tutti gli oggetti di valore presenti in casa: gioielli, borse e orologi per 500 mila euro.

Dopo che i malviventi sono fuggiti Donnarumma e la compagna sono riusciti a liberarsi e intorno alle 3 e 20 hanno raggiunto un hotel vicino dove hanno dato l’allarme. Sono arrivate immediatamente le auto della polizia e anche un’ambulanza che ha portato entrambi sotto choc in ospedale.

Gianluigi Donnarumma e l’interior designer Alessia Elefante, 25 anni, originari entrambi di Castellammare di Stabia vicino a Napoli, stanno insieme da sette anni.

[…] Il quarto portiere Sergio Rico si sta ancora riprendendo dal grave incidente di cui è rimasto vittima mesi fa in Spagna, e proprio Sergio Rico, vicino di casa di Donnarumma, nell’autunno scorso è rimasto vittima a sua volta in una rapina in casa e ha sorpreso il ladro al ritorno dalla partita con l’Auxerre, l’ultima di campionato prima dei Mondiali. In quell’occasione Rico ha cercato di bloccare il ladro che però è riuscito a scappare.

Molti giocatori del Paris Saint-Germain sono stati presi di mira dai rapinatori negli ultimi anni: Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva e Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting e Mauro Icardi. A gennaio, il tribunale penale di Versailles ha condannato due uomini per aver svaligiato la casa di famiglia del capitano brasiliano del PSG Marquinhos nel marzo 2021 nelle Yvelines.

All’epoca il Paris Saint-Germain aveva potenziato le misure di sicurezza davanti alle residenze dei propri giocatori. Il problema della sicurezza, nelle ville fuori Parigi ma anche in pieno centro, desta preoccupazioni anche in vista dell’Olimpiade dell’estate prossima.

«Gianluigi e la sua compagna sono sotto choc per quanto accaduto ma fanno di tutto per attraversare al meglio questa terribile prova — dice un comunicato del Team Raiola che segue Donnarumma —, e collaborano con la polizia». […]

