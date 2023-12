23 dic 2023 15:50

ARCHEO-FERRAGNI: QUANDO L’INFLUENCER, ALL’EPOCA NOTA COME “DIAVOLETTA87”, SUI SOCIAL SVELENAVA CONTRO IL NATALE (E POI È INCIAMPATA SUL PANDORO-GATE) – ECCO LA FERRAGNI IN VERSIONE GRINCH: “E' UNA DELLE FESTE KE ODIO DI PIU', IO NON HO UN MINIMO DI SPIRITO NATALIZIO" - "NON SOPPORTO L'IPOKRISIA DEI PARENTI E I LORO REGALINI DI MERDA PER DIMOSTRARMI UN AFFETTO INESISTENTE - È LA FESTA DELLA SKIFEZZA" (L'UTILIZZO DELLA "K" IN LUOGO DELLA "C", NEANCHE FOSSE UNA GRUPPETTARA ANNI '70)