ARCHEO-FLASH! - IN GRAN SEGRETO, HENRY KISSINGER GIUNSE A ROMA. FUGACEMENTE SALÌ AI PIANI SUPERIORI DELL’HOTEL PLAZA PER INCONTRARE L’AVVENENTE E INTRIGANTE MADAME BLANCHE. SI DICEVA FOSSE SPOSATA CON UN FACOLTOSO FINANZIERE LIBANESE E SOLITAMENTE SVERNAVA A MONTECARLO - DI QUELLA IMPROVVISATA, MADAME BLANCHE RICORDA CHE EBBE IN REGALO DALL’EX SEGRETARIO DI STATO USA UNA STUPENDA OPERA DI ANDY WARHOL…-
CALTA STAPPA PURE IL PRODINO! – SONO ALTE LE PROBABILITA’ CHE ROMANO PRODI CHIUDA LA SUA COLLABORAZIONE CON “IL MESSAGGERO” – IN BARBA ALLE RACCOMANDAZIONI DI BARBANO, IL SUO ULTIMO EDITORIALE (1 GIUGNO) NON ERA PER NULLA “CALTAGIRONESCO”: CON L’ESTREMISMO DESTRORSO DELLA DUCETTA, L’ITALIA RISCHIA DI ESSERE IRRILEVANTE IN EUROPA – PRODI: “MELONI HA COSTRUITO UNA FORTE ALLEANZA CON VON DER LEYEN, IPOTIZZANDO UN POSSIBILE AVVICINAMENTO AL PARTITO POPOLARE, MA HA CAMBIATO DIREZIONE NELLE ULTIME SETTIMANE, FINO A RIAVVICINARSI AL SUO TRADIZIONALE SCHIERAMENTO EUROSCETTICO E CONSERVATORE, COME È APPARSO NEL RECENTE INCONTRO ORGANIZZATO DA VOX, L'ESTREMA DESTRA SPAGNOLA…”
DAGOREPORT – IL GOVERNO CE LO METTE NEL CUNEO: I CONTI PUBBLICI DISASTRATI IMPEDIRANNO DI CONFERMARE IL TAGLIO DELLE TASSE IN BUSTA PAGA. GIORGETTI LO SA E VUOLE MOLLARE IL MINISTERO DELL’ECONOMIA IN DIREZIONE BRUXELLES, MA IN EUROPA È TUTTO DA DECIDERE E LA MELONI NON SI PUÒ PERMETTERE DI CAMBIARE IL “GUARDIANO DEI CONTI” PRIMA DELLA SESSIONE DI BILANCIO CHE SARÀ LACRIME E SANGUE – VANNACCI FA INCAZZARE I LEGHISTI MA ANCHE I FRATELLI D’ITALIA: TRA UNA DECIMA MAS E UNA SPARATA SUI GAY, ROSICCHIA VOTI A DESTRA – IL QUIRINALE DELUSO DAL SILENZIO DI GIORGIA MELONI SULL’ATTACCO DI BORGHI-SALVINI A MATTARELLA…
DAGOREPORT – BARBANO È STATO SILURATO DALLA DIREZIONE DEL “MESSAGGERO”, DOPO APPENA 28 GIORNI, PER ESSERSI OPPOSTO A UN’INTERVISTA “SDRAIATA” E "BLINDATA" A GIORGIA MELONI – DA PALAZZO CHIGI AVEVANO PRETESO DOMANDE SCRITTE, RISPOSTE INTOCCABILI E, SOPRATTUTTO, POSTO IL VETO SU ALCUNI ARGOMENTI – BARBANO, SCELTO DA AZZURRA, HA DETTO NO E “CALTA”, CHE HA UN OTTIMO RAPPORTO COL GOVERNO DUCIONI (VEDI IL DECRETO CAPITALI) HA DETTO SCIÒ: IL VEGLIARDO COSTRUTTORE AVREBBE PREFERITO AL SUO POSTO GUIDO BOFFO (E INFATTI È ARRIVATO LUI)… - LA SMENTITA DI BARBANO: "LA MIA REVOCA NON DIPENDE DALL'INTERVISTA A GIORGIA MELONI"
FLASH! - FORTE IRRITAZIONE QUIRINALIZIA PER LA MANCATA DISSOCIAZIONE PUBBLICA DI GIORGIA MELONI, AL PARI DI QUELLA DI TAJANI, PER LE VIOLENTISSIME DICHIARAZIONI DELLA COPPIA LEGAIOLA BORGHI-SALVINI CONTRO MATTARELLA - LA DUCETTA HA FATTO SAPERE, ATTRAVERSO IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, CHE SI SAREBBE ''ADOPERATA'' PER FAR RITRATTARE IL LEADER DEL CARROCCIO. COSA CHE NON E' PER NIENTE AVVENUTA...
FLASH! – LA NOTIZIA DEL GIORNO? “GIORGIA MELONI, 47 ANNI, UN METRO E 63 PER 50 CHILI” - LO SCOOP È FIRMATO DAL GIORNALISTA ROBERTO GRESSI DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’, IN MODALITÀ DIETOLOGO – UNA NOTIZIA CHE HA GETTATO NELLA DISPERAZIONE PIÙ CUPA MOLTISSIME DONNE MA HA RALLEGRATO LO SPIRITO DEI SOLITI ‘’ADDETTI AI LIVORI’’: “PESA 50 CHILI?!? MAH, AVRANNO MESSO SULLA BILANCIA SOLO L’EGO DELLA DUCETTA…” - “ALTA 1,63? SÌ, CON FAZZOLARI AL POSTO DEI TACCHI!” – E ALTRE FACEZIE IMPUBBLICABILI…