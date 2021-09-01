archeo beppe grillo con stefania in discoteca archeo beppe grillo con giuliana farina al piper archeo beppe grillo archeo beppe grillo
ARCHEO FLASH! - GRILLO PLAYBOY A 5 STELLE! CRONACHE DAGLI ANNI ’80: COSTRETTO A LASCIARE IL SET DI “SCEMO DI GUERRA” PER UN MESE A CAUSA DI UN’INFEZIONE INTESTINALE, L’ALLORA COMICO PASSAVA LE SUE SERATE FACENDO IL FARFALLONE IN GIRO - FOTO D’EPOCA: IL COMICO AL “PIPER” CON GIULIANA FARINA (A CUI GIANFRANCO PIACENTINI FACEVA UNA RADIOGRAFIA AL DIDIETRO) E QUELLE CON “LA NUOVA ACCOMPAGNATRICE”, STEFANIA…-
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LA MINETTI VUOLE FARVI ARRAPARE ANCORA DI PIÙ - NIENTE APPRODO SU ONLYFANS, PERÒ L’EX CONSIGLIERA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E PROTAGONISTA DEL BUNGA BUNGA DI ARCORE HA DECISO DI APRIRE UN PROFILO PRIVATO SU INSTAGRAM VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI: L’EX IGENISTA DENTALE HA VOLUTO PULIRE IL SUO VECCHIO ACCOUNT DALLE FOTO PER POI CREARE QUELLO NUOVO, CHE SI ANNUNCIA (ANCORA) PIÙ PICCANTE... - FOTOGALLERY DA CENA ELEGANTE
DATEVI UNA CALMATA, IL CROCIFISSO A SCUOLA NON DISCRIMINA NESSUNO - LA CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SU UN RICORSO PRESENTATO DA UN DOCENTE CHE ERA STATO SANZIONATO IN VIA DISCIPLINARE PERCHÉ, INVOCANDO LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E DI COSCIENZA IN MATERIA RELIGIOSA, SI ERA OPPOSTO ALLA CIRCOLARE DI UN DIRIGENTE SCOLASTICO DI TERNI CHE ORDINAVA DI METTERE IL CROCIFISSO IN AULA - EPPURE L'OBBLIGO DI ESPORLO È INCOSTITUZIONALE...
RIUSCIRÀ SKY A SOPRAVVIVERE SENZA CAMPIONATO? - IL BILANCIO 2020 SI È CHIUSO CON UN ROSSO DA 690 MILIONI, COPERTO SUBITO CON UN AUMENTO DI CAPITALE DA 1,34 MILIARDI DELL’AZIONISTA DI CONTROLLO, COMCAST. SEGNO CHE GLI AMERICANI CREDONO ANCORA NELLA PAY TV ITALIANA - SENZA DIRITTI PER LA SERIE A SI RISPARMIANO 800 MILIONI A STAGIONE, MA QUANTI ABBONATI SE NE ANDRANNO?
“GLI HORROR LI ODIO, MA MI HANNO SALVATO LA VITA” – LA SPLENDIDA JAMIE LEE CURTIS RITIRA IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA E APPRODA A VENEZIA CON IL FILM “HALLOWEEN KILLS”, NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA CHE HA ACCOMPAGNATO LA SUA CARRIERA: “INTERPRETO LAURIE STRODE DA 43 ANNI, NON CREDO CI SIANO PRECEDENTI NEL CINEMA DI UN RUOLO CON QUESTO ARCO DI TEMPO. MIO PADRE TONY CURTIS? DI FATTO NON L’HO CONOSCIUTO. NON HO SOFFERTO LA SUA MANCANZA” – E SUL FIGLIO THOMAS DIVENTATA RUBY: “STARÒ SEMPRE DALLA SUA PARTE…” - VIDEO
COME L’HA PRESA MALAGO’? DIEGO NEPI MOLINERIS (GIA' DIRETTORE MARKETING DEL CONI) E’ IL NUOVO DG DI “SPORT E SALUTE”. LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI (IL CUI NOME E’ STATO SUGGERITO A DRAGHI DA GIORGETTI, GRANDE NEMICO DEL NUMERO 1 DEL CONI): “HO CALDEGGIATO IO QUESTA SCELTA” – LE PAROLE DI "MEGALO’" SU NEPI...
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – CONTINUA IL RALLENTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS: OGGI 5.522 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 291.468 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIÙ DI 39,2 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA (GIMBE): “PER LA PRIMA VOLTA DA FINE GIUGNO DIMINUISCONO I NUOVI CASI SETTIMANALI, SIA COME NUMERI ASSOLUTI CHE COME MEDIA MOBILE DEI CASI GIORNALIERI…”