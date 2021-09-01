ARCHEO FLASH! - GRILLO PLAYBOY A 5 STELLE! CRONACHE DAGLI ANNI ’80: COSTRETTO A LASCIARE IL SET DI “SCEMO DI GUERRA” PER UN MESE A CAUSA DI UN’INFEZIONE INTESTINALE, L’ALLORA COMICO PASSAVA LE SUE SERATE FACENDO IL FARFALLONE IN GIRO - FOTO D’EPOCA: IL COMICO AL “PIPER” CON GIULIANA FARINA (A CUI GIANFRANCO PIACENTINI FACEVA UNA RADIOGRAFIA AL DIDIETRO) E QUELLE CON “LA NUOVA ACCOMPAGNATRICE”, STEFANIA…

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“GLI HORROR LI ODIO, MA MI HANNO SALVATO LA VITA” – LA SPLENDIDA JAMIE LEE CURTIS RITIRA IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA E APPRODA A VENEZIA CON IL FILM “HALLOWEEN KILLS”, NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA CHE HA ACCOMPAGNATO LA SUA CARRIERA: “INTERPRETO LAURIE STRODE DA 43 ANNI, NON CREDO CI SIANO PRECEDENTI NEL CINEMA DI UN RUOLO CON QUESTO ARCO DI TEMPO. MIO PADRE TONY CURTIS? DI FATTO NON L’HO CONOSCIUTO. NON HO SOFFERTO LA SUA MANCANZA” – E SUL FIGLIO THOMAS DIVENTATA RUBY: “STARÒ SEMPRE DALLA SUA PARTE…” - VIDEO

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DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO

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BOLLETTINIAMOCI! – CONTINUA IL RALLENTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS: OGGI 5.522 NUOVI CASI E 59 DECESSI, CON 291.468 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,9% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80 MILIONI, CON PIÙ DI 39,2 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (72,74% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – CARTABELLOTTA (GIMBE): “PER LA PRIMA VOLTA DA FINE GIUGNO DIMINUISCONO I NUOVI CASI SETTIMANALI, SIA COME NUMERI ASSOLUTI CHE COME MEDIA MOBILE DEI CASI GIORNALIERI…”