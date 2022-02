AMORI, DOLORI E BOLLORI DI CICCIOLINA: "ORSINI FACEVA BENE IL SESSO, RICCARDO SCHICCHI NON VOLEVA DIRE CHE STAVAMO INSIEME PER NON DELUDERE I FAN - IL MIO PRIMO MARITO? UN IMPIEGATO CALABRESE. "IL PRETE DISSE: QUESTA E' LA SPOSA PIU' TRISTE CHE ABBIA MAI INCONTRATO" - JEFF KOONS? E' STATO CRUDELE. E MI HA STESO ECONOMICAMENTE" - ILONA STALLER, IN ARTE CICCIOLINA, SI RACCONTA A "SETTE" - "NON SARO' MAI COMUNISTA. QUANDO CI FU LA RIVOLTA UNGHERESE AVEVO CINQUE ANNI E I CARRI ARMATI ME LI RICORDO" - E POI RACCONTA COME IL FIGLIO LUDWIG HA SCOPERTO IL SUO MESTIERE DA PORNODIVA...