20 apr 2023 13:05

ARCURI, GIÙ LA MASCHERINA – LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO IL PROCESSO PER L'EX COMMISSARIO PER L'EMERGENZA COVID, ACCUSATO DI ABUSO D'UFFICIO, PER GLI 800 MILIONI DI MASCHERINE IRREGOLARI ACQUISTATE DALLA CINA NEL 2020 – PER I PM I DISPOSITIVI, PAGATI 1,2 MILIARDI DI EURO CON I FONDI SPECIALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, “ERANO DANNOSI PER LA SALUTE” E SONO STATE TENUTE SEGRETE LE RICCHE PROVVIGIONI PER I MEDIATORI – VERSO IL PROCESSO ANCHE QUATTRO SOCIETÀ E ALTRE 11 PERSONE…