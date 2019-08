“COS’E’ QUESTO? UN SABOTAGGIO?” IL DIES IRAN DI STRAMACCIONI CHE SBROCCA PER LA MANCATA PRESENZA DELL’INTERPRETE IN PANCHINA: “UNA MANCANZA DI RISPETTO PER ME E PER LA MIA PROFESSIONALITÀ", HA TUONATO IL TECNICO DOPO LA SCONFITTA ALL’ESORDIO NEL CAMPIONATO IRANIANO. "HO VISSUTO DUE MESI PIENI DI PROBLEMI MA NON MOLLO" – LE SFURIATE STRACULT DI TRAPATTONI E MALESANI - VIDEO