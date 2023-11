ARICICCIA LA TENSIONE AL 38ESIMO PARALLELO - LA COREA DEL SUD HA PARZIALMENTE SOSPESO UN ACCORDO MILITARE DEL 2018 CON LA COREA DEL NORD E RIPRENDERÀ LE OPERAZIONI DI SORVEGLIANZA LUNGO IL CONFINE, DOPO CHE PYONGYANG HA DICHIARATO DI AVER MESSO IN ORBITA CON SUCCESSO UN SATELLITE SPIA - L’ACCORDO PREVEDEVA LA CESSAZIONE DI "TUTTI GLI ATTI OSTILI", LA CREAZIONE DI UNA NO-FLY ZONE ATTORNO AL CONFINE E LA RIMOZIONE DELLE MINE ANTIUOMO E DEI POSTI DI GUARDIA ALL'INTERNO DELLA ZONA DEMILITARIZZATA...

(ANSA-AFP) - SEUL, 22 NOV - La Corea del Sud ha annunciato oggi di aver parzialmente sospeso un accordo militare del 2018 con il Nord e che riprenderà le operazioni di sorveglianza lungo il confine, dopo che Pyongyang ha dichiarato di aver messo in orbita con successo un satellite spia. "L'accordo militare è stato parzialmente sospeso", ha detto un portavoce del governo sudcoreano spiegando che "la procedura prevede che il Ministero della Difesa avvisi la Corea del Nord, ma poiché le linee di comunicazione con sono state interrotte il dicastero si limiterà ad annunciarlo".

La presunta riuscita al terzo tentativo della messa in orbita del suo primo satellite spia militare ha sollevato la possibilità che la Corea del Nord possa aver avuto assistenza tecnologica dalla Russia, a seguito dell'incontro di settembre tra il leader Kim Jong-un e il capo del Cremlino Vladimir Putin, in cambio della fornitura da parte del Nord di attrezzature militari e munizioni da utilizzare nella guerra russa contro l'Ucraina. Pyongyang ha riferito che un nuovo tipo di razzo spaziale Chollima-1 ha mandato in orbita il satellite Malligyong-1 nella notte di martedì, pochi mesi dopo i due tentativi falliti di maggio e di agosto scorsi.

Quanto alla sospensione parziale dell'accordo militare Seul-Pyongyang, il riferimento è all'intesa firmata dalle due Coree nel 2018 in un vertice tra Kim e l'allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, basato sulla cessazione di "tutti gli atti ostili", la creazione di una no-fly zone attorno al confine e la rimozione delle mine antiuomo e dei posti di guardia all'interno della zona demilitarizzata al 38mo parallelo. Secondo la proposta approvata in una riunione straordinaria del gabinetto presieduta dal premier Han Duck-soo, Seul ripristinerà le attività di ricognizione e sorveglianza attorno al confine intercoreano, approvata dal presidente Yoon Suk-yeol, in visita di Stato nel Regno Unito.

"La Corea del Nord sta chiaramente dimostrando di non avere la volontà di rispettare l'accordo militare del 19 settembre, progettato per ridurre la tensione militare nella penisola coreana e per creare fiducia", ha detto Han durante l'incontro. "La capacità delle nostre forze armate di identificare obiettivi minacciosi e la loro strategia di risposta saranno notevolmente migliorate", ha aggiunto il premier definendo la misura come "vitale per la sicurezza nazionale".

