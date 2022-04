“VIVO DI ESPEDIENTI, CERCO NELL’IMMONDIZIA COSE DA VENDERE” - L’EX PERSONAL TRAINER ROMANO DAVIDE DI PORTO, EX NAUFRAGO DELL’ISOLA NEL 2010 ACCUSA LA TV DI AVERLO ABBANDONATO. “MI HA GETTATO COME UN RIFIUTO DOPO AVERMI SFRUTTATO. CHIAMANO I PERSONAGGI COME I CUGINI DI CAMPAGNA E PLAYBOY SCADUTI COME ANTONIO ZEQUILA E NON ME? I FILM A LUCI ROSSE? HO SMESSO DA TEMPO. LA PORNOGRAFIA NON È L’AMBIENTE MERAVIGLIOSO CHE TUTTI CONTINUANO A RACCONTARE…”