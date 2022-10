ARIDATECE ELISABETTA! – È STATO SVELATO IL RITRATTO UFFICIALE DI RE CARLO III CHE FINIRÀ DRITTO SULLE STERLINE INGLESI: LA ROYAL MINT, LA ZECCA REALE DEL REGNO UNITO, HA FATTO SAPERE CHE IL RITRATTO, CREATO DALLO SCULTORE BRITANNICO MARTIN JENNINGS, APPARIRÀ PER LA PRIMA VOLTA SU UNA MONETA SPECIALE DA 5 STERLINE E 50 PENCE - ATTORNO AL VOLTO DEL RE CI SARÀ UN'ISCRIZIONE LATINA: "CARLO III, PER GRAZIA DI DIO, RE, DIFENSORE DELLA FEDE” - VIDEO

Da www.repubblica.it

sterlina col volto di carlo 3

Il ritratto ufficiale di Re Carlo III è stato svelato giovedì, dopo la fine del periodo ufficiale di lutto per la madre. La Royal Mint, la zecca reale del Regno Unito, ha fatto sapere che il ritratto del successore di Elisabetta II, creato dallo scultore britannico Martin Jennings, apparirà per la prima volta su una moneta speciale da 5 sterline e 50 pence per commemorare la vita e l'eredità della Regina. Attorno al volto del Re ci sarà un'iscrizione latina che si traduce in "Carlo III, per Grazia di Dio, Re, Difensore della Fede".

