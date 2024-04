6 apr 2024 15:20

ARMANI IN PASTA! – SAPETE QUANTO VENIVANO PAGATI GLI OPERAI CINESI CHE PRODUCEVANO LE BORSE DA OLTRE 1.800 EURO DEL MARCHIO DI “RE GIORGIO”? TRA I 2 E I 3 EURO L’ORA – E’ QUELLO CHE E’ EMERSO DAL ‘REGISTRO NERO’ RINVENUTO IN UNO DEGLI OPIFICI CHE PRODUCEVANO ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL COLOSSO DELLA MODA, DOPO CHE LA “GIORGIO ARMANI OPERATIONS” E’ STATA MESSA IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DAL TRIBUNALE DI MILANO PER CAPORALATO – LE FABBRICHE DEI FORNITORI CINESI ERANO "ATTIVE PER OLTRE 14 ORE AL GIORNO...