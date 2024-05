ARMARSI UN GIORNO A ROMA! POMERIGGIO DA INCUBO IN ZONA PRATI: UN UOMO IN MIMETICA SI AGGIRA PER IL QUARTIERE CON UN COLTELLO E UNA PADELLA IN MANO, PASSANTI TERRORIZZATI - NESSUNO È STATO MINACCIATO O AGGREDITO. POTREBBE ESSERE, SECONDO GLI INQUIRENTI, UN RESIDENTE CHE POI È RIENTRATO NELLA SUA ABITAZIONE, FACENDO PERDERE LE SUE TRACCE – IL PRECEDENTE A TRASTEVERE

Fe. Po. Per il Messaggero - Estratti

Un pomeriggio di paura quello di ieri in zona Prati dove i residenti sono stati terrorizzati da un uomo che si aggirava per il quartiere con una padella e un coltello in mano. Diverse sono state le segnalazioni arrivate ai carabinieri, per l'uomo armato con indosso una mimetica e un cappello calato sul volto, che hanno subito iniziato a cercarlo insieme alle altre forze dell'ordine.

Il primo avvistamento in piazza dei Prati degli Strozzi, da quel momento è scattata l'allerta massima. Diversi i video girati dai cittadini e circolati sui social che ritraggono l'uomo con una padella nella mano sinistra e un grosso coltello in quella destra ma, come confermato anche dai residenti, nessuno è stato minacciato o aggredito. Potrebbe essere, secondo gli inquirenti, un residente che quindi è rientrato dopo poco nella sua abitazione, facendo perdere le sue tracce.

Una situazione simile si era verificata non molto tempo fa quando, sempre alcuni abitanti del quartiere Prati, avevano segnalato la presenza di un uomo che si aggirava per la zona con un grande pezzo di vetro in mano. L'uomo poi si è scoperto essere un residente e ci era voluto diverso tempo per trovarlo e identificato, proprio perché faceva in continuazione avanti e indietro tra la strada e la sua abitazione.

Non solo in zona Prati. Lo scorso mese era stata la volta di Trastevere dove, in via della Longara, a pochi metri dalla John Cabot University, era stata segnalata la presenza di un uomo che girava in strada armato di fucile.