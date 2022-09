COME DAGO-ANTICIPATO, NON È ANCORA FIN-“ITA”! – LA CORDATA CERTARES-DELTA-AIR FRANCE NON HA VINTO NIENTE: NON È STATO SOTTOSCRITTO NULLA, IL GOVERNO HA SOLO DECISO DI PROSEGUIRE I COLLOQUI, MA È ANCORA TUTTO APERTO – E POI C’È DA SCIOGLIERE IL NODO DEI FRANCESI, CHE NON POSSONO PARTECIPARE ALL’OPERAZIONE CON QUOTE DI CAPITALE, QUELLO DEL PIANO INDUSTRIALE E INFINE LA PARTITA DELLA GOVERNANCE