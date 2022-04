7 apr 2022 19:29

ARMATA LESSA! - PER LA PRIMA VOLTA I RUSSI AMMETTONO "PERDITE SIGNIFICATIVE" NEL LORO ESERCITO IN UCRAINA! L'INGRATO COMPITO È SPETTATO AL PORTAVOCE DEL CREMLINO, DMITRI PESKOV, CHE PERÒ NON HA DATO NUMERI - IL FEDELISSIMO D PUTIN CONTINUA A DIRE CHE "L'OPERAZIONE SPECIALE" DI MOSCA STA ANDANDO SECONDO I PIANI, LIQUIDANDO IL RIPIEGAMENTO DALLA REGIONE DI KIEV COME "UN GESTO DI BUONA VOLONTÀ" PER FAVORIRE I NEGOZIATI…