nave russa distrutta nel porto di berdyansk 1

Da www.corriere.it

La guerra è al 30esimo giorno. I fronti sono molti: a nord Kiev resiste come Kharkiv (nel nordest) e Chernihiv (nel nord). A sud l’esercito di Mosca ha ottenuto più risultati, ma non ha ancora preso Mariupol, che resiste sotto un assedio tremendo.

La Russia perde mezzi e uomini: per la Nato più di 15mila, tra cui molti ufficiali. Il rischio di un golpe al Cremlino.

Ieri dai vertici straordinari dell’Alleanza Atlantica, dell’Ue e del G7 la conferma del sostegno all’Ucraina con l’invio di nuove armi. «In caso di attacchi chimici risponderemo» ha detto Biden a nome della Nato.

joe biden mario draghi

Usa e Ue annunciano 1,5 miliardi di euro di aiuti umanitari. Dai leader profonda preoccupazione per la «crisi alimentare globale» provocata dal conflitto.

Sulla richiesta di Putin di ricevere in rubli il pagamento del gas russo venduto all’Europa il premier Draghi ha dichiarato che sarebbe «una violazione contrattuale».

mezzi russi distrutti a kharhiv 1

Ore 7.30 - La rivoluzione della Nato

(Gianluca Mercuri) Ieri Nato, Unione europea e G7 hanno tenuto a Bruxelles tre vertici alla presenza del presidente americano Joe Biden, mentre l’Assemblea generale dell’Onu votava la richiesta di «immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia», con la significativa astensione della Cina.

JOE BIDEN AL VERTICE NATO

Ecco le decisioni prese nella capitale belga per rafforzare la strategia anti-Putn.

•Più armi a Kiev Il presidente ucraino Zelensky, collegato in videoconferenza, ha chiesto «almeno l’1%» dei 20 mila carri armati della Nato, «ma sarebbero armi offensive e se la Nato le fornisse potrebbe provocare una escalation con la Russia», nota Antonio Polito. Riceverà invece un altro massiccio flusso di missili anti-carri e anti-aerei, droni e (forse) di batterie anti-navali.

• L’avvertimento sulle armi chimiche «Se Mosca le userà, risponderemo. La Nato risponderà», ha detto Biden.

nave russa distrutta nel porto di berdyansk 3

• L’accordo sul gas Biden e la presidente della Commissione Ue Von der Leyen annunceranno oggi l’intesa per fornire più gas naturale liquefatto all’Unione, in modo da ridurre la sua dipendenza da Mosca, scrive Francesca Basso: «Si tratterebbe di 15 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi per il 2022». L’Ue conta di affrancarsi dalla Russia entro il 2027, anche con stoccaggi e acquisti comuni e una rete più connessa (spiegano tutto — anche sul rischio razionamento — Basso e Stefano Agnoli).

bandiera ucraina sulle macerie

• Niente sanzioni su gas e petrolio L’opposizione (soprattutto tedesca) resta ferma e diffusa. «Si rischia la recessione in Europa», ha chiarito il cancelliere Scholz. Visto che gli idrocarburi rappresentano il 30% dell’interscambio euro-russo, si insisterà sul restante 70%. Gli Usa intanto hanno deciso di colpire altre 48 aziende di Stato, 328 parlamentari e altre decine di oligarchi.

nave russa distrutta nel porto di berdyansk 6

Ore 7.15 - I protagonisti del massacro di Mariupol

(Andrea Nicastro) La battaglia per Mariupol è barbara. Si combatte tra morti insepolti, palazzi ridotti a teschi e civili che muoiono di fame, sete, freddo e paura. Ce ne sarebbero ancora centomila tra le macerie della città, in cerca di cibo e riparo tra bombe che esplodono senza pausa. Putin vuole quelle macerie a ogni costo . E per prenderla, ha messo in campo due dei suoi uomini più feroci: Ramzan Kadyrov, con le sue truppe cecene, e Mikhail Mizintsev, il «macellaio». Andrea Nicastro li racconta in questo articolo.

jens stoltenberg

Ore 7.00 - L'ex presidente Medvedev: le sanzioni dell'Occidente consolideranno la Russia

Con le sue restrizioni, l'Occidente sta cercando di mettere i russi contro le autorità, ma al contrario le sanzioni consolideranno solo la società russa e non causeranno malcontento popolare; e questo è il punto debole delle «stupide sanzioni» imposte alla Russia: lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, in un'intervista a Ria Novosti.

Ore 6.50 - Kiev accusa: 400 mila civili ucraini deportati in Russia come ostaggi

L'Ucraina accusa Mosca di aver deportato con la forza centinaia di migliaia di civili in Russia dalle città ucraine devastate. Funzionari ucraini affermano che Mosca voglia usarli come «ostaggi» per fare pressione su Kiev affinché si arrenda. Fonti ucraine parlano di 402.000 persone (di cui 84.000 bambini) già deportate. Mosca risponde che le persone stanno evacuando di loro spontanea volontà.

distruzione a kiev

Ore 6.46 - Pechino: nessun parallelismo fra Taiwan e l'Ucraina, Taiwan è una questione interna della Cina

L'Esercito popolare di liberazione (l'esercito cinese) è «pronto a contrastare qualsiasi provocazione che destabilizzi lo Stretto di Taiwan e minacci gli interessi cinesi»: lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, rilanciato dall'agenzia Xinhua.

joe biden al vertice nato

Wu ne ha parlato in risposta ai tentativi di tracciare parallelismi «tra la questione ucraina e la questione di Taiwan»; e le sue dichiarazioni - ha aggiunto l'agenzia - sono anche una «risposta» alla «speculazione» di «alcuni politici statunitensi» sulla «minaccia militare» rappresentata dalla Cina. Wu ha respinto qualsiasi confronto tra Ucraina e Taiwan: «Taiwan non è l'Ucraina. La questione di Taiwan è un affare interno della Cina che non tollera alcuna interferenza straniera».

joe biden e olaf scholz con stoltenberg, von der leyen e trudeau

Ore 6.36 - Il Giappone congelerà i beni di altri 25 cittadini russi

Tokyo vieterà anche le esportazioni verso 81 organizzazioni russe. E' quanto dichiarato oggi dal ministero delle Finanze del Paese asiatico in un comunicato stampa portando a 101 il numero totale di soggetti russi presi di mira dal congelamento di beni in Giappone. Tra i bersagli delle nuove sanzioni si sono Igor Shuvalov, ex vice primo ministro russo e presidente della grande banca statale Vnesheconombank, e cinque parenti dell'oligarca Sergey Chemezov. Anche l'esportazione di beni di lusso sarà vietata, ha affermato il governo nipponico.

Ore 6.25 - Biden: la Nato non è mai stata così unita

vladimir putin

«La Nato non è mai stata così unita come lo è oggi. Putin sta ottenendo esattamente l’opposto di quello che intendeva avere come conseguenza dell’andare in Ucraina». Così in un tweet il presidente Usa, Joe Biden.

Ore 4.54 - Allarme dell’Onu: civili ucraini arrestati illegalmente nelle aree sotto controllo russo

Cittadini ucraini vengono detenuti arbitrariamente e sottoposti a sparizioni forzate nelle aree controllate dalla Russia: è quanto dichiarato dall’Onu alla Bbc. Almeno 36 casi di detenzioni di civili sono stati verificati dalle Nazioni Unite.

joe biden emmanuel macron boris johnson 2

Alle famiglie dei detenuti viene spesso negata qualsiasi informazione sul loro destino, afferma l’Onu. Tra i casi riportati c’è quello di Viktoriia Roshchyna, una giornalista che stava lavorando nelle aree occupate nell’est del Paese quando è stata rapita da uomini non identificati il 15 marzo e rilasciata sei giorni dopo.

Ore 4.45 - Intelligence ucraina, truppe russe non sono riuscite ad accerchiare Kiev

I tentativi della Russia di accerchiare la città di Kiev e di bloccare quella di Chernihiv non hanno avuto successo, secondo l’ultimo rapporto d’intelligence pubblicato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Così come gli sforzi russi di conquistare Popasna, Rubizhne e Mariupol.

carri armati russi

La Russia «cercherà di riprendere le operazioni offensive in direzione delle città di Brovary e Boryspil per bloccare Kiev da est», secondo il rapporto. Le truppe russe stanno anche bloccando le città di Sumy e Kharkiv e colpendo le infrastrutture civili, affermano gli ufficiali ucraini. Il ritiro di alcune unità russe è dovuto alla «perdita di oltre il 50% del personale», affermano le forze armate di Kiev aggiungendo che la Russia continua a reintegrare le perdite addestrando e ricollocando le unità di riserva. I militari ucraini hanno confermato i rapporti secondo cui la grande nave da sbarco Saratov è stata distrutta durante l’attacco al porto occupato di Berdyansk, aggiungendo che anche le navi Caesar Kunikov e Novocherkassk sono state danneggiate.

justin trudeau joe biden olaf scholz

Ore 4.30 - Intelligence Usa, missili russi di precisione sbagliano bersaglio fino al 60% delle volte

Gli Stati Uniti ritengono che, nella guerra in Ucraina, i missili russi ad alta precisione abbiano spesso fallito gli obiettivi, un tasso di fallimento arrivato fino al 60% per alcuni missili.

zhytomir dopo i bombardamenti

Lo hanno riferito alla Reuters tre fonti statunitensi e questo potrebbe spiegare - aggiunge l’agenzia - «perché la Russia non abbia raggiunto, in un mese di invasione, quelli che vengono considerati obiettivi di base, ovvero la neutralizzazione della forza aerea ucraina».

Le fonti non hanno fornito prove per corroborare la valutazione né azzardato la causa di un tasso di errore così elevato. La Reuters ha interpellato il ministero della Difesa russo che non ha risposto. Citando dati intelligence, le fonti hanno spiegato che il tasso di errore varia di giorno in giorno e dipende dal tipo di missile lanciato, ma che può superare il 50%; per due fonti interpellate, il tasso di errore arriva addirittura al 60%.

joe biden emmanuel macron boris johnson 1

Ore 3.20 - Mosca apre un’indagine su presunti laboratori biologici segreti di Kiev

Il Comitato investigativo russo ha aperto un’indagine ufficiale sulla creazione di laboratori biologici segreti in Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti per lo sviluppo di armi biologiche di sterminio di massa. Lo ha affermato Alexander Bastrykin, presidente del Comitato, in un’intervista all’agenzia Tass.

la solitudine di boris johnson al vertice nato

«Abbiamo richiesto i documenti disponibili al ministero della Difesa russo e stiamo accertando le circostanze di ciò che è accaduto nell’ambito del procedimento penale da noi aperto ai sensi dell’articolo sullo sviluppo e la produzione di armi biologiche per vittime di massa», ha affermato Bastrykin. L’Occidente nega la loro presenza, ha osservato. «Tuttavia, ricordiamo le dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Uniti che hanno affermato il contrario quando si parla della presenza di strutture biologiche in Ucraina. È difficile immaginare cosa potrebbe accadere se questi siti continuassero le loro operazioni», ha aggiunto Bastrykin.

la solitudine di boris johnson al vertice nato 1

Ore 3.00 - Vertice Ue, nasce un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina «Tenendo presente la distruzione e le enormi perdite subite dall’Ucraina a causa dell’aggressione militare russa, l’Unione europea si impegna a fornire sostegno al governo ucraino per le sue necessità immediate e, una volta cessato l’assalto russo, per la ricostruzione di un’Ucraina democratica.

bombardamenti su mariupol 4

A tal fine, il Consiglio europeo conviene di sviluppare un fondo fiduciario di solidarietà per l’Ucraina e invita i suoi partner internazionali a partecipare, e chiede che i preparativi inizino senza indugio. Invita la Commissione a continuare a fornire assistenza tecnica per aiutare l’Ucraina ad attuare le riforme necessarie». Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo.

Ore 2.25 - Ue: fermare ogni tentativo di aggirare le sanzioni alla Russia

Il Consiglio europeo invita tutti i Paesi «ad allinearsi alle sanzioni» contro la Russia. «Eventuali tentativi di aggiramento delle sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi devono essere fermati». È quanto si legge nella dichiarazione conclusiva del vertice.

Ore 2.10 - Biden incontrerà le truppe Usa in Polonia

cane in mezzo alle bombe

Joe Biden incontrerà alle 16 a Rzeszow, in Polonia a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina, le truppe Usa stanziate «a difesa del fianco orientale della Nato». Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul programma della giornata del presidente americano. In serata Biden partirà alla volta di Varsavia, dove domani avrà un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda che lo accoglierà anche al suo arrivo a Rzeszow.

Ore 2.00 - Zelensky al Consiglio Europeo: intere città ucraine ridotte in cenere

«La Russia ha già distrutto più di 230 scuole e 155 asili. Ha ucciso 128 bambini. Spara missili contro le università. Brucia i quartieri residenziali con l’artiglieria a razzo. Intere città, villaggi ora sono solo cenere. Non resta niente». Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Consiglio europeo.

guerra in ucraina 4

Ore 1.53 - Pentagono: la Russia sta esaurendo le munizioni di precisione

Lo ha detto alla Reuters Colin Kahl, sottosegretario alla Difesa per gli affari politici, `numero 3´ del Pentagono.

Ore 1.40 -Terminati i lavori della prima giornata del Consiglio Europeo

I lavori della prima giornata del Consiglio Europeo sono terminati poco fa, a Bruxelles. La conferenza stampa prevista per questa notte si terrà nella giornata di venerdì, informa il portavoce Barend Leyts.

Ore 1.37 - Intelligence Gb: Kiev punta a colpire le risorse logistiche delle truppe russe

guerra in ucraina 2

Le forze ucraine hanno lanciato attacchi «contro obiettivi di alto valore» strategico nelle aree occupate dai russi (il riferimento è alla nave da sbarco e ai depositi di munizioni distrutti a Berdyansk) ed «è probabile che gli ucraini continueranno a prendere di mira le risorse logistiche» dei russi: è questa l’analisi condotta dall’intelligence Gb sulla guerra in Ucraina ed espressa nell’ultimo aggiornamento sulla situazione. Secondo Londra, la strategia ucraina «costringerà l’esercito russo a dare la priorità alla difesa della propria catena di approvvigionamento», questo «ridurrà la capacità della Russia di condurre operazioni offensive» e farà «diminuire il morale» dell’invasore.

mezzi russi distrutti a kharhiv

Ore 1.33 - Disperato Sos da Mariupol: gli abitanti cominciano a morire di fame

Disperato appello dalla municipalità di Mariupol: aiutateci, i civili che non sono riusciti a fuggire dalla città stanno cominciando a morire di fame. La notizia è riportata dal sito Internet The Kyiv Independent.

Ore 1.31 - Il Pentagono: la Russia uscirà dalla guerra più debole

La nuova strategia del Pentagono considererà la Russia come una «minaccia acuta», ma che non può rappresentare una sfida sistemica a lungo termine per gli Stati Uniti: lo ha detto alla Reuters una fonte del Pentagono, secondo la quale inoltre la Russia uscirà dal conflitto ucraino più debole tanto da un punto di vista militare che politico.

centro commerciale distrutto dai russi a kiev

Ore 1.21 - L’Ucraina chiede agli Usa mille missili al giorno

L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti 500 missili antiaerei Stinger di fabbricazione americana e 500 missili anticarro Javelin al giorno. È quanto emerge da un documento visionato dalla Cnn che descrive in dettaglio gli elementi richiesti da Kiev. Al 7 marzo, a meno di due settimane dall’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti e altri membri della Nato avevano inviato in Ucraina circa 17.000 missili anticarro e 2.000 missili antiaerei. Da allora, i paesi della Nato, compresi gli Stati Uniti, hanno mantenuto il flusso di armi e attrezzature, anche se la Russia ha minacciato di prendere di mira le spedizioni.

joe biden emmanuel macron boris johnson 3

Ore 1.18 - La Borsa di Tokyo apre in rialzo

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,63%, a quota 28.287,22, con un guadagno di 176 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 122,30, e a un valore di 134,60 sull’euro.

fuga dall ucraina 1

Ore 1.09 - Londra invierà altri 6 mila missili all’Ucraina

Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà oggi che il Regno Unito fornirà all’Ucraina altri 6.000 missili, secondo quanto anticipa la Bbc. In occasione degli incontri dei leader della Nato e del G7 a Bruxelles, Johnson - aggiunge la rete britannica - svelerà anche un finanziamento di 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per aiutare a pagare i soldati e i piloti ucraini.

La nuova fornitura militare si aggiunge ai circa 4.000 missili già dati dal Regno Unito alle forze ucraine. L’ultimo finanziamento si somma invece ai 400 milioni di sterline (circa 480 milioni di euro) già impegnati in aiuti umanitari ed economici per Kiev.

mariupol

Ore 1.04 - Zelensky: ci stiamo avvicinando alla pace e alla vittoria

«Ci stiamo avvicinando alla pace, ci stiamo avvicinando alla vittoria»: lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel nuovo messaggio alla nazione, al termine di un’intensa giornata di colloqui, a un mese dall’inizio dell’invasione russa. Zelensky - che solo oggi, nel suo consueto febbrile lavorio diplomatico, ha parlato con i vertici di Nato, G7 e Ue, nonché con il parlamento svedese, il presidente lituano, il premier israeliano e quello britannico- ha aggiunto che «se la Russia avesse saputo cosa li attendeva, sarebbe stata terrorizzata dal venire qui» in Ucraina.

mariupol distrutta vista dal drone 3

Ore 1.01 - Schroeder: la guerra è la conseguenza degli errori commessi dopo la caduta del muro di Berlino

L’attuale situazione in Ucraina è la conseguenza di errori politici commessi dopo il crollo del muro di Berlino, secondo l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, citato dal quotidiano tedesco Die Welt e rilanciato dall’agenzia russa Tass.

«Non abbiamo ancora creato l’architettura di sicurezza che possa affrontare la situazione venutasi a creare dopo il crollo del muro di Berlino», ha detto Schroeder parlando nella città turca di Kartepe. «La guerra in Ucraina è la conseguenza di questo fallimento politico», ha osservato l’ex cancelliere.

Ore 0.46 - Croce Rossa: Mosca e Kiev disposte a consentire le visite ai prigionieri di guerra

bombardamenti su mariupol

Le autorità russe e ucraine sono pronte a consentire ai rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) di visitare i prigionieri di guerra e a iniziare lo scambio dei corpi dei morti, ma i colloqui sulla questione sono ancora in corso. Lo ha detto il presidente della Croce Rossa Internazionale, Peter Maurer, dopo una `due giorni´ di colloqui a Mosca.

«Al momento, le parti ucraina e russa sono abbastanza disposte sul fatto che il Cicr inizi a visitare i prigionieri. Non abbiamo ancora iniziato le visite: al momento ci sono negoziati su tempi e meccanismi, ma l’idea è accettata da entrambe le parti».

intelligence usa in campo nella guerra in ucraina 6

Ore 0.42 - Le bombe impediscono al personale che lavora nella centrale di Chernobyl di entrare o uscire dal sito nucleare

L’Ucraina ha informato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aie) che il bombardamento russo sui checkpoint nella città di Slavutych, dove vivono molte persone che lavorano nella vicina centrale nucleare di Chernobyl, sta mettendo a rischio la vita dei tecnici e impedisce la rotazione del personale per e dal sito.

intelligence usa in campo nella guerra in ucraina 1

Lo ha reso noto il direttore generale Rafael Mariano Grossi. Secondo Kiev, i bombardamenti stanno mettendo in pericolo «le case e le famiglie del personale che garantisce la sicurezza» nella centrale nucleare di Chernobyl, sotto il controllo delle forze russe dal 24 febbraio. Slavutych si trova al di fuori della zona di esclusione che è stata istituita intorno alla centrale nucleare dopo l’incidente del 1986.

Ore 0.37 - Kiev: respinti 5 attacchi russi sul fronte orientale

L’esercito ucraino ha rivendicato l’uccisione di 130 soldati russi nella zona orientale dell’Ucraina nella giornata del 24 marzo, con la distruzione di 9 carri armati di Mosca e 6 veicoli. Le stesse fonti, citate dal sito The Kyiv Independent, sostengono che sempre ieri le truppe ucraine hanno respinto 5 diversi attacchi sferrati dai russi. Non ci sono conferme da fonti indipendenti.

feriti a mariupol

Ore 0.31 - Donetsk, uccisi altri due bambini

Le forze russe avrebbero ucciso due bambini nell’Oblast di Donetsk, secondo il capo dell’amministrazione locale, Pavlo Kyrylenko. Le vittime sarebbero una ragazza di 11 anni a Mariupol e un ragazzo di 14 anni nella città di Yasnaya Polyana.

Ore 0.27 - Stati Uniti: nuove sanzioni in Russia, Corea del Nord e Cina per il nucleare

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di sei tra enti e individui in Russia, Corea del Nord e Cina, ai sensi dell«Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act (INKSNA), la misura che autorizza gli Usa a imporre misure all’estero per attività di proliferazione. Lo annuncia il dipartimento di stato americano in una nota. Le misure, si legge nel comunicato, fanno parti degli sforzi degli Usa per ostacolare la Corea del Nord nel suo programma missilistico ed evidenziano il ruolo negativo che la Russia svolge sulla scena mondiale nel portare avanti programmi che suscitano preoccupazione.

recep tayyip erdogan boris johnson joe biden

Ore 0.25 - Orsini: l’Italia deve rompere con l’Unione Europea

«Questo è un conflitto frontale tra Putin, la Russia e l’Europa. L’Italia deve fare tre cose, rompere con l’Unione Europea, fare una dichiarazione ufficiale che abbiamo sbagliato tutti, noi e l’Unione Europea, riconoscere le colpe dell’occidente e quelle di Putin, deve dirsi disponibile al riconoscimento a guerra in corso del Donbass e della Crimea». E’ la soluzione, «un tentativo» per risolvere il conflitto, proposto da Alessandro Orsini ospite a Piazza Pulita, secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos.

vertice g7

Ore 0.00 - Australia, nuove sanzioni al presidente della Bielorussia

Il governo federale australiano ha imposto sanzioni al presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko e membri della sua famiglia, e a 22 russi accusati di propaganda. Lo riferisce l’emittente nazionale Abc, precisando che Lukashenko è stata aggiunto alla lista delle sanzioni australiane per aver fornito supporto strategico alla Russia e ai suoi militari durante l’invasione. La più recente tornata di sanzioni del governo di Canberra colpisce anche 22 persone descritte come «propagandisti russi e operativi di disinformazione». Questi includono caporedattori dei media Russia Today, Strategic Culture Foundation, InfRos e NewsFront.