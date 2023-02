ARMATA ROTTA! – SECONDO INFORMAZIONI RACCOLTE DALLA CNN LA RUSSIA HA PERSO LA METÀ DEI SUOI CARRI ARMATI DALL’INIZIO DELLA GUERRA IN UCRAINA: I TANK IN QUESTIONE SAREBBERO CIRCA 2MILA, TRA QUELLI DISTRUTTI, CATTURATI DAGLI UCRAINI O ABBANDONATI – PUTIN RINTIGNA: “LE REGIONI DEL DONBASS, DI KHERSON E ZAPORIZHZHIA SONO STORICAMENTE RUSSE”

(ANSA) - Secondo le informazioni raccolte dal gruppo Oryx, la Russia ha perso circa 2mila carri armati operativi dall'inizio della guerra in Ucraina, ossia fino alla metà di tutta la sua flotta di tank. Lo scrive la Cnn citando prove visive raccolte dal sito web di intelligence open source. Oryx ha verificato 1.000 perdite di carri armati russi durante la guerra. Altri 544 sono stati catturati dagli ucraini, 79 danneggiati e 65 abbandonati. Il bilancio non include le perdite non confermate visivamente, ha detto Jakub Janovsky, analista militare del blog: il bilancio effettivo potrebbe essere più vicino ai 2.000 carri armati.

(ANSA) - Le regioni ucraine del Donbass, di Kherson e Zaporizhzhia, annesse da Mosca, sono "storicamente russe". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Tass.

