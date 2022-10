ARMATA SEMPRE PIÙ LESSA – VIDEO: I SOLDATI RUSSI SVENTOLANO BANDIERA BIANCA E SI ARRENDONO SENZA NEMMENO COMBATTERE! – LA CONTROFFENSIVA DI KIEV VA AVANTI NEI TERRITORI ANNESSI DA PUTIN DOPO I REFERENDUM FARSA: NELLA REGIONE DI KHERSON SONO STATI CONQUISTATI PIÙ DI 400 CHILOMETRI QUADRATI IN MENO DI UNA SETTIMANA…

GUERRA IN UCRAINA, MILITARI RUSSI A BORDO DI UN CARRO ARMATO SI ARRENDONO SENZA CHE LE FORZE DI KIEV SPARINO UN COLPO

Da www.lastampa.it

controffensiva ucraina nella regione di kherson 3

Un gruppo di militari russi a bordo di un BMP-2 si è arreso alle forze ucraine vicino a Kherson. Guardando il filmato, sembra essere una resa prestabilita dal modo in cui gli ucraini sono in attesa e da come il veicolo si avvicina con bandiera bianca esposta.

L'Ucraina ha distribuito poster e contenuti online su come i russi possono arrendersi in sicurezza alle forze ucraine se non vogliono più combattere.

LA CONTROFFENSIVA UCRAINA NON SI FERMA: "A KHERSON RICONQUISTATI 400 CHILOMETRI QUADRATI DELLA REGIONE"

Da www.globalist.it

bandiera bianca sul carro armato russo

La controffensiva di Kiev continua e riguarda quei territori che la Russia ha annesso dopo referendum farsa non riconosciuti da nessuno salvo qualche stato servo di Putin o giù di lì.

Le forze ucraine rivendicano la riconquista di oltre 400 chilometri quadrati di territori chiave nella regione di Kherson in meno di una settimana, dopo che la Russia ha annesso la regione.

militari russi si arrendono 1

«Le forze armate dell’Ucraina hanno liberato oltre 400 chilometri quadrati della regione di Kherson dall’inizio di ottobre», ha affermato la portavoce del Comando meridionale dell’esercito ucraino, Natalia Gumeniuk.

