24 apr 2024 08:00

ARMI IN ARRIVO DALLO ZIO SAM! – ANCHE IL SENATO AMERICANO HA DATO IL VIA LIBERA AL TRAVAGLIATO PACCHETTO CHE PREVEDE 61 MILIARDI DI DOLLARI DI AIUTI ALL'UCRAINA – BIDEN ESULTA: “IL CONGRESSO HA RISPOSTO ALLA CHIAMATA DELLA STORIA. INIZIEREMO A INVIARE ARMI E ATTREZZATURE ALL'UCRAINA GIÀ QUESTA SETTIMANA” – LA STRATEGIA DI “SLEEPY JOE”: I NUOVI ARMAMENTI SERVIRANNO A FAR VEDERE I SORCI VERDI AI RUSSI PER UN PO’. POI SI ARRIVERÀ A UN NEGOZIATO ENTRO AGOSTO – IL DAGOREPORT