ARMI SPUNTATE – UNA VENTINA DI SOLDATI UCRAINI SONO ARRIVATI IN ITALIA, A SABAUDIA, PER IMPARARE A USARE IL SISTEMA SAMP-T, E I “PACI-FINTI” SI INDIGNANO. GIUSEPPE CONTE SUBITO NE APPROFITTA PER RIPENDERSI UN PO’ DI SCENA, DOPO ESSERE FINITO NEL CONO D’OMBRA: “CI STIAMO RITROVANDO TOTALMENTE IMMERSI IN QUESTA GUERRA” – MA I GUAI PER LA MELONI POTREBBERO ARRIVARE DA FORZA ITALIA, CHE PURE HA USATO TONI PIUTTOSTO CRITICI…

Estratto dell’articolo di Simone Disegni per www.open.online

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna ad attaccare frontalmente il governo Meloni e la linea di sostegno militare all’Ucraina perseguita in continuità con il precedente esecutivo di Mario Draghi.

E lo fa con l’impeto di un fiume in piena, dalle colonne del Fatto Quotidiano di oggi, lunedì 20 marzo. «Passo dopo passo, armamenti su armamenti, ci stiamo ritrovando totalmente immersi in questa guerra», scandisce l’ex premier.

Per capire la ragione della sua nuova offensiva bisogna fare un passo indietro. Ieri il quotidiano diretto da Marco Travaglio aveva dato la notizia di come nelle scorse settimane siano giunti in Italia una ventina di soldati dell’esercito di Kiev per ricevere l’addestramento utile all’utilizzo del sistema Samp-T, che il nostro Paese insieme alla Francia ha promesso di consegnare a Kiev entro la primavera.

[…] Dall’inizio di marzo, ha riportato ieri Il Fatto, una ventina di militari ucraini starebbero seguendo questo programma presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia, in provincia di Latina. Per Conte, un fatto gravissimo: «È il segno della partecipazione sempre più attiva dell’Italia nel conflitto», dice al Fatto interrogato sulla vicenda.

Di più: l’addestramento militare del manipolo di soldati ucraini in Italia «conferma un’ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese». Quella che il presidente M5s contesta è l’intera strategia al conflitto perseguita a un anno dal suo inizio tanto dall’Italia quanto dall’Ue […]». […]

[…] Mentre la neo-segretaria del Pd Elly Schlein non ha voluto per il momento commentare la notizia, a farlo con parole non scontate da un esponente del maggioranza è Maurizio Gasparri, che torna a evidenziare tutti i distinguo di Forza Italia sulla linea del sostengo militare a Kiev.

«Che sia in corso un’escalation non lo scopriamo ora, sposo totalmente la posizione di Silvio Berlusconi: sarebbe meglio concentrarsi di più sul dialogo. Come FI ci siamo battuti affinché gli aiuti militari restassero difensivi e su questo ci impegneremo ancora». A pochi giorni dal passaggio in Parlamento della premier Giorgia Meloni per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, quella che si apre si annuncia una settimana delicata per il governo sul fronte della linea di politica estera.

