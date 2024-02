ARMIAMOCI E PARTITE! – LA CASA BIANCA SI CHIAMA FUORI DALL’INVIO DI TRUPPE NATO IN UCRAINA, IPOTESI VENTILATA DAL PRESIDENTE FRANCESE, EMMANUEL MACRON: “GLI STATI UNITI SONO CONTRARI” – ANCHE LA POLONIA, IL PAESE CHE PIÙ SI È ARMATO IN QUESTI DUE ANNI IN FUNZIONE ANTIRUSSA, NICCHIA: “DISCUSSIONE ACCESA, MA NON C’È STATO ACCORDO”. E LE TRUPPE DI MOSCA, NEL FRATTEMPO, RICONQUISTANO ALTRI VILLAGGI…

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

'LA CASA BIANCA È CONTRARIA ALL'INVIO DI TRUPPE IN UCRAINA'

(ANSA) - Un funzionario della Casa Bianca ha detto a Reuters, come riporta sul suo sito, che gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in Ucraina, ipotesi ventilata dal presidente francese Emmanuel Macron per il futuro, e che non ci sono nemmeno piani per inviare truppe della Nato a combattere in Ucraina.

DUDA, TRUPPE IN UCRAINA? A PARIGI DISCUSSIONE ACCESA

(ANSA) - Al vertice a Parigi, convocato dal presidente francese Emanuel Macron per serrare le fila sull'Ucraina, l'idea di inviare truppe occidentali in Ucraina non ha raccolto entusiasmo. Lo racconta il presidente della Polonia Andrzej Duda, come riporta RBC-Ucraina citando la radio polacca. "La discussione più accesa - afferma Duda - si è svolta intorno alla questione dell'invio di soldati in Ucraina. E anche qui non c'è stato assolutamente alcun accordo".

duda biden

'MOSCA HA CONQUISTATO ALTRI DUE VILLAGGI VICINO AVDIIVKA'

(ANSA) - Gli analisti del progetto indipendente ucraino DeepState riferiscono che le forze russe stanno avanzando a ovest e a nord-ovest di Avdiivka nella regione di Donetsk, e dopo Lastochkino hanno catturato gli insediamenti di Stepnoye e Severnoye. Lo riferisce Ukrainska Pravda. "Il nemico è avanzato vicino a Orlovka, Berdichev e Tonenkoye. Ha occupato Stepnoye e Severnoye. Dove si trova ora il comando dell'unità ucraina Tavria secondo cui le linee di difesa sono 'preparate'?", scrive DeepState.

