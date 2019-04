ARRESTATA CON L'ACCUSA DI PECULATO, LA PRESIDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO “IPSIA” MARCONI, DI IMPERIA, ANNA RITA ZAPPULLA: USAVA L'AUTO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA PER ANDARE IN FRANCIA CON I FAMILIARI - I MILITARI HANNO ATTESO CHE RIMPATRIASSE PER FERMARLA IN FLAGRANZA DI REATO E PORTARLA IN CASERMA - LA DONNA RISCHIA UNA PENA FINO A 10 ANNI..

Da www.ilmessaggero.it

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto di Imperia, Grazia Pradella, sono state avviate il mese scorso ed avrebbero preso le mosse da una segnalazione interna all'istituto. È stata quindi arrestata dai carabinieri, con l'accusa di peculato, la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi, di Imperia, Anna Rita Zappulla. La dirigente è stata sorpresa al rientro dalla Francia, in compagnia dei familiari, con l'auto di servizio della scuola usata a fini personali. I militari hanno atteso che rimpatriasse per fermarla in flagranza di reato e portarla in caserma.

Secondo i carabinieri, l'attività investigativa avrebbe permesso di documentare l'uso improprio dell'auto scolastica di cui reggeva la dirigenza, utilizzandola non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine. La donna è stata fermata ieri sera e non ha saputo giustificare perché si trovasse sull'auto di servizio. La dirigente scolastica è stata portata nel carcere genovese di Pontedecimo.

La preside, 62 anni, originaria di Marsala (Trapani), è stata fermata appena ha superato la frontiera di Ventimiglia. Per i carabinieri quel viaggio non aveva «alcuna motivazione riconducibile all'attività lavorativa svolta, in più era con familiari». L'inchiesta, spiegano i carabinieri, ha consentito di «acclarare l'abitualità della condotta, facendo emergere il pieno uso per finalità private di un bene di cui la preside aveva la disponibilità», ma «per i soli fini connessi al suo ruolo».

La difesa della donna. «Io sono un dirigente, posso autogestirmi». Così la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia, e dell'Istituzione di istruzione superiore «Colombo», di Sanremo, Anna Rita Zappulla, ha cercato di giustificarsi con i carabinieri al momento in cui è stata fermata a Ventimiglia con l'auto della scuola, una Toyota Corolla. In quest'ultimo episodio la preside era stata per oltre un'ora a Mentone (Francia), a pochi chilometri da Ventimiglia. All'interno della scuola dava fastidio che l'auto, in uso a tutto il corpo docente e amministrativo, era di fatto sempre nella disponibilità della preside. Dopo una segnalazione, i militari hanno cominciato appostamenti e avviato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato a individuare più violazioni. Con l'accusa di peculato, la donna rischia una pena fino a 10 anni.