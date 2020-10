ARRESTATE DUE PERSONE PER GLI SCONTRI A NAPOLI - SI TRATTA DI DUE UOMINI NOTI ALLE FORZE DELL'ORDINE PER REATI LEGATI ALLO SPACCIO DI DROGA - DECINE DI SCOOTER SONO STATI USATI DAI MANIFESTANTI PER OSTACOLARE E RITARDARE L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. E' UNO DEGLI ELEMENTI CHE EMERGONO DALLE INDAGINI DELLA DIGOS, E CHE DELINEANO IL CARATTERE DI UNA "AZIONE PREORDINATA"

GUERRIGLIA NAPOLI: DUE ARRESTI DELLA DIGOS PER SCONTRI

(ANSA) - Due persone sono state arrestate dalla Digos per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a Napoli. Si tratta di due persone, già note alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull'accaduto per delineare un quadro piu' chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanze della sede della Regione Campania, dove c'è stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri.

GUERRIGLIA NAPOLI: SCOOTER PER OSTACOLARE FORZE ORDINE

(ANSA) - Durante le fasi degli scontri di ieri sera a Napoli decine di scooter sono stati usati dai manifestanti per ostacolare e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. E' uno degli elementi che emergono dalle indagini della Digos, e che delineano il carattere di una "azione preordinata", come affermato poco fa dal viceministro all'Interno Matteo Mauri.

NAPOLI: LAMORGESE, AGGRESSIONI SLEGATE DA DISSENSO CIVILE

(ANSA) - La guerriglia urbana e le aggressioni alle forze di polizia ieri sera a Napoli "nulla hanno a che fare con le forme di dissenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legate alla difficile situazione economica". Lo sottolinea il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che è in continuo contatto con il prefetto di Napoli che oggi ha convocato il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

MAURI, A NAPOLI AZIONI NON SPONTANEE MA PREORDINATE

(ANSA) - "Quanto accaduto la scorsa notte a Napoli è gravissimo. L'aggressione alle Forze dell'Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali. E così verranno trattati. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell'estremismo politico". Così il Vice Ministro dell'interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri, sull'aggressione alle Forze dell'ordine compiuta a Napoli questa notte.

"Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto", aggiunge Mauri. "A maggior ragione perché provano a speculare sulla situazione difficile che si sta vivendo, sia dal punto di vista sanitario che per le conseguenze sulla vita dei singoli cittadini. La risposta dello Stato sarà adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti avvenuti. I responsabili di questi atti vergognosi saranno individuati con rapidità. A tutti gli agenti coinvolti, al Questore di Napoli, invio la mia totale solidarietà. Ringraziandoli - conclude il viceministro dell'Interno - ancora una volta per l'abnegazione, la prontezza e la professionalità con cui hanno saputo gestire la situazione".

GUERRIGLIA NAPOLI: QUESTORE, COMPORTAMENTI CRIMINALI

(ANSA) - "Questa sera abbiamo assistito a veri e propri comportamenti criminali verso le forze dell'ordine. Nessuna condizione di disagio, per quanto umanamente comprensibile, può in alcun modo giustificare la violenza". Così il questore di Napoli Alessandro Giuliano sulla guerriglia urbana in città.

