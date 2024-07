26 lug 2024 09:21

ARRESTATI UN 24ENNE ROMENO E UN 23ENNE PERUVIANO PER L'OMICIDIO DI CATERINA CIURLEO, L'81ENNE COLPITA DA UN PROIETTILE VAGANTE MENTRE ERA IN AUTO INSIEME A UN'AMICA - LA DONNA SI È RITROVATA PER SBAGLIO IN MEZZO A UNA SPARATORIA TRA PUSHER ED È STATA CENTRATA IN PIENO DA UNA PALLOTTOLA CHE LE HA TRAFITTO IL POLMONE…