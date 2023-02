16 feb 2023 17:17

ARRESTATI A MILANO TRE NAPOLETANI SPECIALIZZATI IN FURTI DI OROLOGI DI LUSSO - AVREBBERO MESSO A SEGNO DIVERSI COLPI DA SVARIATE MIGLIAIA DI EURO: TRA LE LORO VITTIME CI SAREBBE LUCA MACALUSO, CONOSCIUTO COME IL "DENTISTA DEI VIP" E IL CAPOSCOUT DI UN’IMPORTANTE AGENZIA DI PROCURATORI DI CALCIATORI - IL LORO MODUS OPERANDI COMPRENDEVA IL CLASSICO "TRUCCO DELLO SPECCHIETTO", MA ANCHE L'USO DI ARMI (A SALVE) PER SPAVENTARE LE VITTIME - I TRE SONO STATI FERMATI DOPO CHE…