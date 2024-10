4 ott 2024 09:12

ARRESTATO A BUENOS AIRES IL 63ENNE FRANCIS KENNEDY CONSIDERATO UNO DEI PEDOFILI PIU’ PERICOLOSI DI TUTTA L’AMERICA LATINA: ERA IN FUGA DA TEMPO - E’ ACCUSATO DI AVER ABUSATO DI DECINE DI MINORENNI IN COLOMBIA. ED E’ SOSPETTO PER GLI STESSI CRIMINI ANCHE IN ARGENTINA E BRASILE - È STATO ARRESTATO IN UN APPARTAMENTO DEL 'QUARTIERE CINESE' ED È STATO TROVATO IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ FALSIFICATO OLTRE A DIVERSI PASSAPORTI...