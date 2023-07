6 lug 2023 10:33

ARRIVA UN ASSIST A SORPRESA PER CIRO GRILLO E I SUOI AMICI: IL TRASFERIMENTO DI UN GIUDICE DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA METTE A RISCHIO IL PROCESSO PER STUPRO IN CUI SONO IMPUTATI - IL PROCEDIMENTO POTREBBE DOVER RIPARTIRE DA ZERO - IL 10 LUGLIO ERA PREVISTA LA NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO CHE, A QUESTO PUNTO, POTREBBE SALTARE CAUSA TRASFERIMENTO DEL MAGISTRATO, IN ATTESA DI CONOSCERE LE DECISIONI DI CSM E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA…